Diego Leuco: “Me gusta mucho el folklore”

En su segundo año consecutivo, Diego Leuco se muestra feliz por el regreso de La peña de Morfi, en Telefe, el programa elegido por la familia los fines de semana y por los artistas para presentar sus trabajos. Hablamos en exclusiva con Leuco en el lanzamiento del programa en el que este año tendrá a Lizzy Tagliani como compañera.

—¿Cómo era un domingo tuyo antes de meterte en este baile?

—Me despertaba bastante más tarde, debo ser sincero, y como cualquier persona en algún momento del día me encontraba con La peña. Porque La peña está siempre un poquito más de cinco horas al aire y bueno, eso también genera que el programa tenga eso tan especial que es como una compañía en la que en algún momento te cruzás con ella y te saca la sonrisa, porque están cocinando algo riquísimo, porque hay algún artista que te encanta, porque te estás riendo con el humor. Así que bueno, un poco de espectador y ahora todo el domingo dedicado a trabajar, que es todo una novedad, para la vida de cualquiera.

—Y llegaste acá y viste el despliegue de este equipo y la propuesta…

—Es lindo a pesar de estar trabajando un domingo.

—¿Qué música escuchás?

—Mi papá me inculcó desde muy pibe, muy chiquito, el folklore. Mi viejo es muy fanático del folklore, pero a morir, ama las peñas, para mi viejo el paraíso es una peña. Entonces bueno, ya el festival de Cosquín, las peñas de Salta, mi viejo feliz con un asado y una guitarra y hasta la madrugada, cantando canciones de folklore. A mí siempre me gustó porque fui desde muy chiquito muy seguidor de la Sole y tuve la posibilidad de conocerla, desde chiquito también siempre estoy muy conectado con eso. Me gusta mucho el folklore a mí también, no como a mi viejo, no es la música por ahí que más escucho, pero sí fue cuando volví acá, la tenía como una conexión, volver a encontrarme con eso que acá tiene una potencia, tiene una fuerza. Porque no solamente vienen los mejores exponentes del folklore, también vienen de los distintos ritmos que tenemos en la Argentina, sino que además se cuida tanto acá al músico, se cuida tanto de que suene bien, de que se escuche, de que tenga potencia, de que transmita, que sí, es imposible no conectar con la música nuestra, con el folklore. Que realmente acá vienen de todos los géneros, cuartetos, folklore, rock and pop, lo que sea, pero tiene un peso muy grande acá y escuchando también las historias de los que vienen a cantar música nuestra, te das cuenta de la potencia de la radio, de lo que significa también para cada provincia cuando viene un salteño, lo que significa para Salta, cuando viene un tucumano, lo que significa para Tucumán.

—Eso también lo viven cuando se conectan al Zoom, la gente, con los carteles, es un programa ultra federal…

—Pero viste que viste está de moda decir federal, como que queda bien, decir es parte de la identidad, podría ser La peña federal.

—¿Cómo es encontrarte con Lizzy, en este rol, acompañando?

—Es una persona increíble. Yo no la conocía en profundidad, nos habíamos cruzado, obviamente, porque los dos hace mucho que laburamos en el medio y nos habíamos cruzado en algún evento alguna vez, siempre con muy buena onda, pero yo lo que tenía era una gran alegría profesional cuando me enteré de que se iba a sumar. Porque todo el mundo quiere tenerla en su programa, porque la verdad que es una genia total, y pegamos una onda de entrada, conectamos muy rápido y eso sí no me lo esperaba. Como que dije bueno, tendremos que ir conociéndonos. Viste que a veces pasa conectas rápido, no tenés que ir construyendo y no, fue como inmediatamente... al toque nos dimos cuenta de que complementamos muy bien en un montón de cosas, que no esperábamos, ni ella ni yo. Y eso hace que además de lo profesional, me genera una enorme alegría.

—Estamos viviendo un momento muy complicado en cuanto a la cultura y en este momento difícil, donde la música, la cultura, es atacada, desde el programa se la aguanta, ¿qué reflexión tenés?

—Me parece fundamental que la televisión también tenga ese rol de seguir apostando por la cultura argentina, de seguir mostrándola, no como un recurso televisivo más, sino como un valor fundacional de este programa. Es un buen momento para respetar a los artistas, para honrar el arte argentino, para difundirlo, para contarlo, y también en momentos de crisis, como este, el momento es dificilísimo. Este es un programa que te propone comer, reír y bailar, me parece que es una receta muy necesaria para estos momentos, así que yo feliz de poder ser parte.

—Tenés cinco minutos para poner música en el auto, ¿qué pones?

—Puede sonar cualquier cosa, soy exageradamente ecléctico con la música, puedo meter de golpe a Pavarotti, a Los Palmeras, Queen, cuarteto, realmente disfruto mucho de la música en general. Tiene que ver más con el ánimo del día, pero puede pintar cualquier cosa. Pero escucho mucho a Fito, escucho mucho también folklore, me gusta mucho ahora toda la movida de la música urbana, me gusta mucho Nicki Nicole, me gusta Duki, me gusta María Becerra, por supuesto Abel Pintos. Te podría nombrar miles, porque realmente de chiquito que la amo que ya te la había nombrado. Hay un nivel en Argentina artístico increíble, no descubro nada, pero estando acá todos los domingos y que vengan cada domingo por ahí cinco personas de tremenda calidad y de muchísimo cariño al público, te hacen como caer en la cuenta de la cantidad de talento que hay.