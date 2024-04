Jorge Sesán y Merlina Molina Castaño estrenaron su nueva película

Las continuidades es el nuevo cortometraje de Jorge Sesán y Merlina Molina Castaño, quienes una vez más volcaron su creatividad para lograr un trabajo de cuidada fotografía, atmósferas e interpretaciones para narrar una historia en donde la naturaleza y lo oculto terminan siendo parte del relato. Hablamos con ambos para conocer más detalles de la propuesta.

—¿Es difícil estar en pareja y llevarse el trabajo a casa y seguir trabajando?

—Jorge Sesán: La verdad que, para mí, en lo personal y por lo que hablamos con ella, nosotros empezamos como esta sociedad artística haciendo direcciones de arte juntos y nos complementamos muy bien para laburar, para escribir, para dirigir y ya viviamos juntos, entonces, de ahí para adelante que sea para construir.

—Merlina Molina Castaño: Primero, la relación de hace diez años, y decíamos: “Bueno, no vamos a coincidir en los trabajos, porque son muchas películas, no sucede”. Aparte, en ese momento, yo estaba en vestuario, entonces nada, no son cosas que puedan coincidir todo el tiempo más allá de los pedidos de laburo.

—Pero les gusta esto de tener proyectos ­personales...

—JS: Sí, y ya estamos en otro.

—MMC: Sí, también, y lo estamos gestionando porque la idea es que sea un largo; pueden pasar cosas en el medio, pero la idea es que sea un largo.

—¿Cómo dividen las tareas en el set?

—JS: Es algo que vamos compartiendo en realidad, bastante parejo el tema, por ahí ella se dedica más profundamente a la escritura y yo la acompaño y, después, cuando filmamos, por ahí yo llevo el set adelante, pero también está ahí opinando e intercambiando opiniones.

—MMC: Yo colaboro leyendo en voz alta como para ver qué es lo que está funcionando, qué no y él va colaborando ahí en la parte de lo que hacemos y, cuando actúo, básicamente trato de no estar tan pendiente, de estar mirando al monitor porque también me condiciona mucho, entonces trato de hablar mucho antes, salvo que haya algo medio extraordinario que tenemos que conversar, lo conversamos, pero después volvemos al set donde terminó el día de rodaje y seguimos pensando el día de mañana, pero tratamos de vivir situaciones como que la película también muchas veces se vuelve a pensar.

—JS: Pero toda la previa es un trabajo de ­codirección.

—MMC: Y el posterior también.

—Porque en la posproducción y en la edición, por ejemplo, se vuelve a pensar de nuevo la película...

—JS: Sí, y la edición la hicimos juntos, y ahí el sentido de lo que queríamos contar va mutando en la edición.

—MMC: Como lo que requiere cada proyecto, que es como lo encaramos, que además también atravesar varios rubros dentro del cine hace que uno esté muy de ir como más a lo concreto.

—JS: Sí, más nosotros que lo hacemos como independiente, eso es clave y nosotros, por ejemplo, para filmar este corto, nos fuimos a hacer el scouting y el casting diez días a Tierra del Fuego, después volvimos y después fuimos siete días antes de filmar, y por eso el corto lo pudimos filmar en cuatro días, gracias a todo ese gran laburo de previa para prepararnos bien.

—MMC: Lo que nos pasó con este corto es que, ya en Ushuaia, nosotros habíamos tenido la experiencia de haber ido en otros rodajes, como directores de arte, como actores y estuvimos un tiempo de tres meses, en invierno, con nieve, como que teníamos muy en claro todo.

—JS: Cómo se va poniendo los colores del bosque según sus meses, entonces para nosotros era clave ir a filmar por una cuestión de ahí como un tamizado azul, bastante particular.

—MMC: Y eso sucede en junio, que es una luz muy azul de día, muy poco tiempo y no usamos prácticamente luces, también era como optimizar nuestros recursos, digo, bueno, tenemos esta luz, que es real, el fotógrafo le gusta trabajar con los natural, entonces, también fuimos por eso.

—Más allá de lo bello que lo filmaron, hay algo del sonido que es clave para generar la atmósfera entre estos dos personajes, ¿cómo lograron eso?

—MMC: Fuimos a buscar, en realidad, las ­imágenes para ese sonido que estábamos ­construyendo.

—JS: Fuimos a buscar imágenes para contar esa narrativa sonora, en realidad.

—MMC: Que gran parte del equipo sea de allá no es poca cosa, porque para conocer el terreno son horas, que vos estás con mucho frío, con temperaturas muy bajas, tenés que tener un tipo de calzado, un tipo de vestimenta, y no es para cualquier persona que no está acostumbrada a eso.

—JS: Nosotros fuimos muchísimas veces y conocemos toda la provincia de Tierra del Fuego, pero ellos llegan a puntos que una persona que vive ahí te dice: “Andá por acá, no pises este hielo”.

—MMC: El fotógrafo también ya había tenido experiencias en Tierra del Fuego, eso era importante, y ya había hecho la de Carlos Sorín y también tuvo períodos largos habitando con nieve, entonces, también era bueno entender eso, que no era bueno llevar toda la gente de acá y tampoco nos interesaba.

—Estrenan este corto como directores, productores, pero ¿cómo están viviendo un poco todo lo que está pasando con la cultura, el cine...?

—JS: La verdad que de una forma tremenda. No­sotros que estamos muy arraigados al cine independiente, desde enero que no pasa nada o pasó muy poquito, y después también está pasando algo que me atraviesa, más allá del cine, que los ministerios y las instituciones tienen que funcionar para proyectar un país con futuro.

—MMC: Estamos semidisfrutando todo. Lamentablemente, la verdad es que pienso en qué va a pasar el año que viene, qué es lo que va a quedar de esta sociedad, en todo sentido, la educación, la salud y, por supuesto, también con el cine. Por supuesto que vamos a hacer todos los intentos para seguir filmando de alguna manera u otra; obviamente, si tenemos que pagar un alquiler, todo se complica más, pero también empieza a reducirse cada vez más quiénes van a poder filmar y eso es lo que me inquieta, me preocupa, porque no todo el mundo tiene acceso a la cámara, por supuesto que todos tenemos celulares, pero no es el punto de filmar todos así.

—JS: Es tan importante el Incaa, aun para nosotros, que no vamos por el Instituto, porque nuestro corto anterior, por ejemplo, fue programado en Cinear.