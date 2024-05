Andrea Rincón denunció que sufre bullying por ser cristiana

Andrea Rincón, la actriz argentina, reveló haber sido objeto de bullying debido a su fe cristiana. La artista es conocida por su franqueza y carisma en el medio y, visiblemente afectada por la situación, expresó: “Tuve que alejarme de mucha gente, gente que amo”.

La actriz describió cómo se aferró a su religión para superar momentos difíciles en su vida, solo para enfrentarse a un nuevo tipo de desafío: la intolerancia y el acoso por parte de algunos.

Con una mezcla de desconcierto e indignación, Rincón compartió su sorpresa ante la intensidad del bullying que ha enfrentado por su fe: “A mí nunca me bullynearon tanto como por ser cristiana... Jamás en la vida me pasó”.

La actriz también reflexionó sobre el impacto duradero que el bullying puede tener, especialmente en los más jóvenes: “Yo tengo 39 años, pero los pibes que de chiquitos tuvieron que vivir con esto... es tremendo”.

Rincón concluyó su testimonio afirmando su compromiso con sus creencias y su capacidad para enfrentar cualquier adversidad: “Pero no hay nada que me haga más feliz que me bullyineen por ser cristiana”.

Cabe mencionar que recientemente se lanzó como cantante cristiana. A cinco años de haber iniciado su camino religioso, al que se aferró para salir adelante en su lucha contra las adicciones, y meses después de haberse bautizado, la artista va por más en su búsqueda espiritual.