Alberto Masliah: “Estrenar es una especie de acto de resistencia”

Literal es la nueva película del director y productor Alberto Masliah, que narra cómo un joven intenta, a toda costa, liberarse de mandatos familiares a la vez que lucha por conquistar nuevos espacios para su vida. Hablamos con Masliah para conocer detalles del proyecto.

―¿Cómo se te ocurrió esta historia de este chico que quiere de alguna manera cumplir mandatos, aunque en realidad también se quiere correr?

―Yo venía de dos ficciones anteriores que tenían que ver con una temática asociada con la paternidad, la relación padre e hijo. La primera tuvo que ver con un hijo que no conoce a su padre, porque había sido desaparecido y estaba volviendo a Argentina a reconstruir su historia, y la segunda era sobre una relación rota entre padres e hijos de generaciones, que a partir del asesinato del abuelo, y hay que reconstruir esa relación, y esta, como el cierre de la trilogía. Nace Literal de la idea de un amigo que trabaja conmigo Gabriel Díaz Córdoba y después la reescribimos, le metí bastante mano, digamos, juntos, la trabajamos mucho, cambiamos un poco el personaje de Manuel y después apareció la idea estética, que tiene que ver mucho con la cabeza de Manuel. Me gustó mucho investigar para ver cómo representar el pensamiento, las formas de pensar de una persona que es distinto. Cómo representar ese pensamiento, cómo pensarías, la cabeza, eso es lo que intentamos con las cuestiones estéticas, no las formales, que son bastante rígidas, todo tiene que ver con ese universo de la cabeza de Manuel y como él ve las cosas, ponerme bien adentro de ese punto de vista, porque toda la historia está contada con el punto de vista de Manuel, no hay una escena donde no esté o no esté mirando o no está escuchando y bueno, esa fue la idea.

―¿Cómo te sentís con que finalmente podés mostrar la película después de haber pasado por algunos festivales?

―Mirá, hoy la situación es muy especial. Estamos pasando por un momento de ataque feroz al cine argentino, así que estrenar es una especie de acto de resistencia, yo lo tomo así. Estoy estrenando, no estoy esperando la forma ideal que yo hubiera querido porque bueno, las circunstancias no me lo permiten. Entonces, claramente para mí este estreno va a ser otra demostración de resistencia de la comunidad del cine para con quienes nos están atacando. Las condiciones que tenemos para estrenar son pésimas, pero bueno, son las condiciones que tenemos y las películas las hacemos para estrenar, para que la gente las vea. Entonces, acá estamos como en una especie de trinchera, y es la primera es que me siento así en un estreno.