Annamaría Muchnik: “Todos los derechos adquiridos deben cuidarse porque nunca están a salvo”

Del 2 al 5 de mayo se realizará la edición n° 36 del festival La mujer y el Cine, que nació en abril de 1988, durante el primer Festival Internacional de Cine realizado por mujeres en Mar del Plata.

El festival fue el resultado de un intenso proceso de trabajo de mujeres comprometidas con la cultura en general y el cine en particular, guiadas por la convicción de luchar por el lugar de las mujeres en la realización cinematográfica, un universo hasta entonces casi exclusivamente masculino.

Desde hace años que Annamaría Muchnik lo preside y dialogamos con ella para conocer más detalles de la edición que tendrá como sedes Museo Malba, el Cultural San Martín y el CCK de CABA, con entrada libre y gratuita (se retiran antes de cada función).

—Una nueva edición en un contexto muy complicado…

—Para nosotras cada edición es una enorme alegría, una gran satisfacción, mucho trabajo, no hace falta que te lo diga. Son 36 festivales ya realizados, o sea que cada edición nueva es básicamente un comienzo. Y esta es muy especial, o por lo menos tal vez más problemática por el contexto en el cual estamos viviendo, que no es fácil y que de alguna manera nos ha hecho en algún momento plantearnos qué hacer con la situación del país, la situación directamente del cine que se nos plantea, que es bastante contraria a lo que significa tener un apoyo para hacer el festival. Y nos propusimos hacerlo igual, por supuesto, como sea, en las condiciones que sea, sacarlo adelante con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con el apoyo de gente que nos sigue hace mucho tiempo y que nos dijeron: aquí estamos, y el no apoyo de otra gente que consideró que este año no se podía. Este es más o menos el panorama con el que nos encontramos, pero estamos trabajando mucho y esperemos que salga un festival muy digno como han sido todos los festivales hasta ahora.

—Han sacado adelante ediciones cuando por ahí era imposible...

—Nada nos detiene porque hay un compromiso que tiene que ver con lo que nuestras fundadoras decidieron y eligieron cuando se largó el primer festival. De alguna manera, cada año del festival es un poco decirles a ellas: misión cumplida. Esto es un poco lo que nosotros nos hemos propuesto y si bien hemos pasado por momentos difíciles, por momentos duros, este particularmente yo creo que es el más duro de todos. Pero aun así nos parece que con mucho esfuerzo y con la solidaridad de gente a quien hemos hablado y hemos dicho, no hay plata, y nos han dicho adelante, aquí estamos. Eso nos emocionó, por un lado, y, por otro lado, significa que el mensaje llegó, o sea que mucha gente sabe que apoyar a La mujer y el Cine es apoyar a la labor creativa de las mujeres realizadoras de nuestro país. Y es interesante, independientemente de la producción argentina, que en este momento está golpeada, pero que tiene muchas producciones locales también. Es interesante esto que viene pasando de realizadoras extranjeras que apoyan a La mujer y el Cine y que nos dan las películas. Eso es constante, y no para, y de algún modo está bien, y nosotras ya nos estamos preguntando qué películas vamos a poder presentar en el 2025, cuando está parada hoy totalmente la posibilidad de filmar. Pero este año, a ver, hemos tenido solamente en el Concurso de Cortos, 185 cortos. Vos pensás que están filmados el año pasado, por supuesto de ahí hemos hecho una preselección de 27, y de ahí van a salir todos los premiados de largos, efectivamente hemos recibido bastantes también. Hemos hecho una selección, pero convengamos que el año pasado sí se filmaba y se filmaron buenas películas, que fueron nuestros a festivales internacionales, han ganado premios. O sea que corría nuestro festival normalmente, digamos, por películas realizadas en cuanto a películas de afuera, efectivamente hemos tenido este año, por el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, muy buenas películas, también.

—Algo que a mí me gusta mucho y que está creciendo, tiene que ver con el work in progress, que sirve como punta de lanza para producciones…

–Todos los años esto está creciendo y es muy difícil. Llegaron 40 películas para la sección, esto quiere decir que el año pasado 40 directoras dirigieron películas y es maravilloso. De ahí elegimos ocho y voy para atrás, porque este año estamos estrenando producciones de la sección que estuvieron y que se lograron terminar por el festival, gracias a los sponsors, que son los que las ayudan a terminar las películas. Hay una cooperación y una solidaridad que es muy digna de destacarse.

—¿Cómo estás viviendo la previa?

—Mirá, la previa la estamos viviendo caminando sobre colchones de clavos, pero caminando. Estamos con mucho nervio, poniendo mucho esfuerzo personal, poniendo mucha entrega de parte nuestra. Somos seis trabajando y trabajando mucho y creo que va a salir un buen festival. El Malba, que es un poco nuestra casa, nos abrió las puertas para pasar todos los cortometrajes, tenemos también el Centro Cultural San Martín. Ahí vamos a hacer la apertura del festival pasando una película nuestra, que es una película que dirigió María Victoria Menis y que es de destacar, porque ella forma parte de nuestra Comisión Directiva, por lo tanto, para nosotras estrenar las películas de nuestras chicas es emocionante y muy lindo. Este año estamos con una impronta especial, no solo por la situación del país y de la cultura en general, sino también por todo lo que se ha venido discutiendo y de pronto sintiendo. Que de algún modo una no está suficientemente apoyada o no solamente desde el punto de vista del cine, sino nosotras mujeres también nos damos cuenta de que hay cosas que se pueden dejar de pronto atrás. Yo el otro día recordaba que Simone de Beauvoir, que decía que todos los derechos adquiridos deben cuidarse porque nunca están a salvo, siempre pueden perderse. Y a nosotras no nos puede pasar esto, a pesar de tener derechos conquistados. Mucho se habla de que algunos de esos derechos pueden perderse y eso porque se ha luchado mucho para tenerlos. Y bueno, como te decía, este festival lo pudimos sacar adelante con nuestro esfuerzo, por un lado, y con la solidaridad de la gente, y porque lo seguiremos haciendo.