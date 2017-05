“Como era hermosa, me aconsejaron que trabajara en la televisión”

Edda Bustamante se define como show-woman y asegura que “ante la belleza, todos sucumben”. En diálogo con este medio habló de su presente laboral, de su vida romántica y del amor incondicional hacia Attaque 77

Correccional de mujeres ya la vi yo varias veces, pero no me importaría verla más”, recita Caminando por el Microcentro, la canción que Attaque 77 le dedicó a Edda Bustamante. Hace un tiempo se jactó de ser la única intérprete con una canción íntegramente dedicada a ella, y ahora asegura que para ella fue una situación “totalmente normal”.

Así es Edda, que prefiere no encasillarse en la televisión, el cine o el teatro para que no la nombren simplemente como actriz o cantante. Ella prefiere definirse como show-woman.

Mientras tiene pensado volver al teatro con su obra La vida según Edda, dialogó con este medio y no se guardó nada. Incluso habló de lo que un hombre tiene que tener para conquistarla. A sacar papel y lápiz.

—¿Cómo te iniciaste en el medio?

—Yo bailaba con un grupo, y no quería que mi papá me mantuviera. Entonces, me aconsejaron que, como era hermosa, me presentara para trabajar en televisión. Así fue que me acerqué a ella, tiempo después me escribieron y listo. Igualmente, debo reconocer que mi fuerte en cuanto a los ingresos económicos los logré en el teatro

—¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en el camino?

—En cuanto a las fortalezas, pienso que si una mujer hermosa es brillante, los demás no bajan los brazos. Por otra parte, siempre es y fue un tema complicado sostener la posición. Sobre las debilidades, considero que ante la belleza todos sucumben.

—¿Qué cuidados físicos y estéticos tomás?

—El único camino es experimentar tu cuerpo y sentirte hermosa por siempre. Además, que todo hombre te halague, te sienta hermosa. Si no, que pase al olvido.

—Teniendo en cuenta todo el erotismo y la sensualidad que te caracteriza, ¿cómo te fue en el amor?

—Me fue y me va genial. Siempre me sentí amada. Pero me resulta muy difícil distinguir en qué momento es una fantasía y en qué momento soy real.

—¿Cuál es tu situación sentimental?

—Mi situación sentimental es cero, pero con algunos movimientos que me dejan sin respiración, onda aurora boreal.

—¿Qué tiene que tener un hombre para seducirte?

—El atractivo está primero en que sea súper varonil, tierno, que jamás hable de mí y no fume. Pero lo que más me seduce es aquello que no se dice, es decir, lo que se oculta.

—¿Qué sensación te produjo cuando Ataque 77 te dedicó una canción?

—Attaque 77 es mi amor incondicional. Para mí fue normal que me escribieran una canción, fue una circunstancia muy divertida. Hoy en día, forman parte de mi corazón de plata, allí están encerrados con besos rockeros.

“Soy lo que quiero cuando las energías se unen”

No hay límites para Edda Bustamante, que dice que no le quedan metas sin resolver en su vida, y que las cosas son o pasan definitivamente al olvido. “Soy lo que quiero y puedo ser cuando las energías se unen”, sostiene la artista, que dice que se siente muy querida y valorada por la gente.

—¿No te queda algún proyecto por realizar?

—Los proyectos pendientes no existen en mi vida. Sucede que aparecen en lo inmediato, es decir, lo pienso y lo concreto, o pasan a la nada misma.

—¿Cuáles son los planes laborales para este año?

—De forma independiente, enseño clases de teatro. En breve, regresaré con La vida según Edda, un show propio, y Héctor Romero, de la Fundación Bollini, será el artista invitado.

—Con todos tus años de trayectoria, ¿afirmarías que se puede vivir del arte?

—Considero que todos los que nos dedicamos al arte podemos vivir de él, porque de eso se trata. Aunque debemos tener en cuenta que se sube, se baja y se vuela, como sucede en todas las profesiones.

—¿Que quedó de la Edda Bustamante que pudo haber sido política?

—Sucedió hace muchísimos años. En ese momento, no tenía tiempo y me negué a aceptar esa propuesta. Sin embargo, ahora estoy con algunos acercamientos a la cultura.