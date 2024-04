Furia, con diagnóstico, volvió a la casa de Gran Hermano

Desde hace días que se especulaba sobre la salud de Juliana Scaglione, conocida por todos como Furia, una de las favoritas de esta edición de Gran Hermano.

Al regresar a la casa, la participante que salió para hacerse exámenes médicos confirmó que, tras los testeos a los que se sometió, se le diagnosticó leucemia.

“Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que hacer tratamiento. Como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, y como sus compañeros no entendían bien lo que decía sumó: “chicos, tengo leucemia”.