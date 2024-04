Una oda a la Furia: Lowrdez de Bandana le dedicó una canción a Juliana de Gran Hermano

Lowrdez de Bandana, conocida por su talento musical y su participación en la banda pop argentina, ha tomado inspiración en uno de los personajes más destacados de Gran Hermano 2023: Furia. Con letras que destacan la fuerza y la determinación de la participante, la canción promete ser un éxito entre los seguidores de Juliana.

En un fragmento de la canción compartido por la propia Lowrdez en sus redes sociales, se pueden escuchar versos como: "Una mujer empoderada que no le debe a nadie nada, ella se enfada se encabrona, no calla, no perdona, la injusticia le hace mal. Furia, ella es la furia, ella se llama Furia", que resaltan la personalidad y la actitud desafiante de Furia dentro del reality.

Los seguidores de Gran Hermano y de Bandana están ansiosos por escuchar el tema completo y ver cómo reacciona Juliana ante este inesperado homenaje musical.