Lizy Tagliani: “Gerardo Rozín era una persona muy generosa”

La peña de Morfi volvió el domingo pasado a la pantalla de Telefe con algunos cambios, el más importante, quizás, es la incorporación de Lizy Tagliani en la conducción. Junto a Diego Leuco estará al frente del popular envío mientras continúa con su programa de la radio en la primera mañana y en breve estrenará un unipersonal. En exclusiva hablamos con ella para saber más detalles de esta etapa, y, además, su recuerdo sobre Cris Miró, de quien veremos en breve la serie producida por TNT y Flow.

—¿Cómo te sentís frente a este nuevo desafío?

—Estoy superfeliz frente a esto que es la conducción de La peña de Morfi. Me pone muy contenta, no me había detenido a pensar que este tipo de programas me acompañó durante toda mi infancia. Yo crecí y me crie con los programas de los domingos, terminábamos de ver la carrera y empezaban unos programas con Silvia Peyrou, me acuerdo de que era la secretaria, era una gran compañía. Después vino La peña de Morfi, con la conducción de Gerardo Rozín, que era una persona muy generosa y un gran entrevistador, además, en lo personal, también un gran vendedor de lo que vos venías a vender como tu proyecto. Si vos tenías que hacer una obra de teatro, te juro que cuando vos te olvidabas de hacer el chivo durante toda la entrevista, lo hacía él, por lo menos cinco o seis meses, porque entendía que vivíamos de eso y lo decían 20 veces. No quiero decir que en otro programa no lo hacían, para no quedar mal, pero vendías todo cuando salías de La peña, porque él se ocupaba de eso, de entender como la retribución que tenía, además me gustaba mucho verlo.

—Y en algunos de esos reemplazos o en esas visitas al programa, ¿en algún momento pensaste qué lindo sería estar acá o ser parte, pero desde la conducción?

—Jamás nunca se me cruzó por la cabeza, de hecho, ni se me cruzó por la cabeza lo de mi infancia hasta ahora, hasta la propuesta. Y fundamentalmente me gusta lo que tiene que ver con lo federal, primero. Segundo, por el interés por el artista y su arte y por ahí en el medio salen cosas personales, de la fibra del artista por voluntad propia. Porque La peña no tiene un sentido de ir a buscar más allá, o sea, cada uno da lo que quiere dar y creo que gracias a eso es lo que propone. Para mí uno abre una fibra de una por voluntad propia, porque amerita el lugar, la comidita, todos bailando, la gente cantando. Creo que eso te hace como explorar otras cosas.

—¿Cómo te organizas con todo? Radio, La peña, teatro...

—No me gusta dormir mucho, nunca, duermo cuando puedo, me gusta mucho. Ahora estoy haciendo radio en la Pop, Arriba bebé, de 6 a 9. Después estoy preparando mi nuevo unipersonal que arranca en el teatro Premier. La peña de Morfi, tan divertida, tan llena de música, cocina, es como estar en casa todo el tiempo, yo pondría mate y seguiría hasta a las 17:45. Porque es hermoso para hacer y para construir. Y, segundo, con una mano en el corazón, siento que quejarme por la cantidad de horas del programa, de cinco horas más dos de maquillaje, que son siete y el trabajo de producción, lo que vos quieras, es como que me da un poco ofensivo para alguien que se levanta a las 4 de la mañana y toma el tren, viaja dos horas, llega a la oficina, capaz. Que después ni siquiera le alcanza el sueldo, entonces hablar de cinco horas como si fuera un sacrificio no me gusta, primero porque es placentero el trabajo en sí, pero después, si no fuera tan placentero, me parece que cinco horas sería como tomarle el pelo al que disfruta con nosotros, de verdad.

—Se viene en breve la serie sobre Cris Miró, con Mina Serrano de protagonista, ¿qué te parece?

—Conocí a Cris, conocí a todas las chicas que estábamos en esa época. Yo pertenecía más al otro grupo, no quiero ser grosera sobre cómo nos decían, pero la recuerdo muy simpática y muy amorosa, ella estaba con las chicas cool. Yo recuerdo mucho esa época, y la recuerdo muy feliz. Conocí también a la chica que va a protagonizarla, Mina, y me parece encantadora. Me parece que se preparó mucho para este personaje, le ha puesto todo, se ha informado mucho y que se le rinda un homenaje a través de una serie, me encanta. Yo no soy de las personas que le buscan la realidad exacta, porque, primero, es una apreciación mía, la realidad exacta es como yo la viví en este momento, y segundo porque me parece que si a vos te dan ganas de hacer la vida de alguien y de homenajearla con una cosa de arte, no como la viste vos o como la ven tus ojos no, no soy de cuestionarlas, para nada.