Javier Porta Fouz: “Bafici creó espectadores”

Del 17 al 28 de abril se desarrollará la edición 25 del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), cita ineludible para la cinefilia argentina. Javier Porta Fouz, su director artístico, reveló a diario Hoy detalles y realizó un balance de estas 25 ediciones.

“Vaya uno a saber qué efectos tuvo en 25 años, como una pregunta que se puede responder seguramente con algunos estudios de esos cualitativos de largo aliento, pero sí es cierto que el festival tuvo su propio público cuando empezó y a la vez fue generando su propio público. Hay gente que tiene el Bafici como lugar de llegada de una película y a la vez punto de partida para otra circulación, parece que son respuestas que habría que sostenerlas con algunos estudios que capaz que se podrían hacer en algún sitio. Pero yo creo que sí, que Bafici creó espectadores y, a la vez, la ciudad tenía unas reservas de espectadores como lo demostraron las primeras ediciones”, contó Porta Fouz.

La edición número 25 no es una edición más y desde el Bafici se plantearon estar atentos al pulso cinematográfico de los tiempos y poner especial énfasis en mirar hacia atrás. Sobre la realización de esta edición en medio de un contexto de crisis y ataques a la cultura, finalizó: “La dificultad principal fue el tiempo, el cambio de gestión en diciembre. Nosotros no habíamos podido fijar una fecha de festival, no habíamos podido hacer la convocatoria, a pesar de que nosotros insistíamos. Eso fue la principal dificultad, como estar trabajando para un festival que no se confirmaba y a partir del cambio de gestión hubo que trabajar más rápido, trabajamos muy rápido. Pero es un orgullo que hayan decidido la continuidad del equipo de programación y que además nos gusta haber mantenido el festival en las fechas que tenía que ser, porque eso era para mí, fundamental, para todos nosotros. Era fundamental mantener al festival en las fechas lógicas del festival”.