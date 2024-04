Paola Cortellesi: “La música misma es la que da significado”

Siempre habrá un mañana, de y con Paola Cortellesi, fue la película más vista en Italia en 2023, superando a Barbie y Oppenheimer. Narra la historia de Delia, una mujer que intenta superar obstáculos que le aparecen en la vida, mientras sueña con un futuro mejor, para ella y sus hijos. Diario Hoy dialogó con ella para saber más detalles de la propuesta.

—¿Cuándo supiste que esta película iba a tener esta forma tan libre, con música y homenajeando al neorrealismo italiano?

—Fue inmediato, lo entendí enseguida desde que empezamos a escribirla. Si querés ser una película contemporánea, pero inventada en el pasado para ver y mostrar qué es lo que cambió y qué es lo que se hace, por eso quería jugar un poco con el neorrealismo. Por ejemplo, en los encuadres, en un cierto granulado que tiene la película, es especial, sobre todo en las primeras escenas. Pero es contemporáneo, o sea, que hay música, que se encuentra, pero que no es solo son un comentario, son la base misma de lo que queremos pensar, la música misma que da significado.

—¿Fue difícil para vos estar delante y detrás de cámara en la película?

—No, fue bastante fácil, porque dedicamos bastante tiempo a hacer ensayos donde pude dar indicaciones a todos y ellos pudieron hacer sugerencias. Y todo lo que se pudo haber cambiado fue volcado en el guion para poder después filmar y seguirlo todos, de la primera hasta la última escena. Se hizo como en el teatro, se hicieron los ensayos y en el set. Yo ya no tenía dudas de qué hacer, así me pude ocupar de los otros temas que tenían que ver con la filmación, trabajé con los actores y con el equipo de la misma forma. Fuimos, incluso, a hacer un tour por los lugares, y en los momentos en que íbamos a, por ejemplo, controlar las luces, todo ya se fijaba. Por lo tanto, no hubo improvisaciones.