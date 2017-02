Diego Maradona: polémica y reencuentro

Mientras el astro del fútbol se reunía con Dieguito Fernando, trascendían audios de Rocío Oliva tratando de “grasa” a Verónica Ojeda, madre del pequeño

Tras una escandalosa mediación con Verónica Ojeda, por la cual definieron las visitas a Dieguito Fernando, Diego Maradona pudo reencontrarse con el pequeño de 4 años, luego incluso de haber faltado a la primera cita, que debía ser el domingo pasado.

Finalmente, este miércoles, la reunión entre padre e hijo llegó a concretarse en la casa de Villa Devoto, donde también estuvieron presentes Rocío Oliva, Gianinna Maradona y su hijo Benjamín. Por parte de Ojeda, estuvieron sus padres, los encargados de llevar al pequeño hasta los brazos del Diez.

Pero lejos de que este encuentro se desarrollara en forma pacífica surgieron algunos conflictos. Luego del plantón del fin de semana, Ojeda dijo que su hijo “no va a mendigar amor”, como sí lo hicieron Jana y Diego Junior. La rubia, expareja de Maradona, incluso lanzó acusaciones contra Rocío Oliva con quien mantiene una encarnizada rivalidad desde hace años y han tenido varios enfrentamientos. Ahora, se reavivó la guerra con la filtración de unos fuertes audios de la actual novia del Diez contra la madre de Dieguito Fernando.

“Es otro invento de la gorda grasa esa. Me fui bien. Diego no quería que me venga porque era el cumpleaños de Luciano (su hermano). Viste que es muy celoso. Yo dejé un montón de cosas por Diego, no voy a dejar a mi familia y ni loca me perdía el cumpleaños de Lu”, aseguró Rocío en una grabación que pasaron en el programa Los ángeles de la mañana.

En el ciclo, Ángel de Brito explicó que Oliva grabó este audio cuando viajó sola desde Dubái a Buenos Aires hace un tiempo. En ese momento, se rumoreaba que había venido sola porque estaba peleada con Maradona. La joven sospechaba que se trataba de una mentira de su archienemiga. “Son como unas minivacaciones mías. Obviamente la gorda tenía que inventar eso, pero nada que ver”, declaró.

En otra grabación, ella acusó a Verónica de ser la causante de una pelea que tuvo con el exfutbolista. Luego, la joven manifestó que le daba mucha bronca que Maradona creyera las supuestas mentiras de Ojeda.“El tema es cuando le dicen algo de mí, le queda adentro de la cabeza y no la corta. Me está recriminando cosas de hace mil años y que son mentira. De última, le puedo decir: Me equivoqué. Cuando tenía 18 años y vos ni existías en mi vida, estuve con tal flaco. Pero no me puedo hacer cargo de gente que no conozco. Ella inventa historias, inventa pruebas y él pretende que me haga cargo de eso. Entonces le cree más a ella que a mí”, dijo en los mensajes de voz.

Por estos audios, Ojeda ya anunció que iniciará acciones legales contra Oliva por discriminación. Esta historia, continuará…