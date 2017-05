El Dipy sigue insistiendo por su lugar en el Bailando

El cantante está apostando fuerte para ingresar al prestigioso programa. Esta vez envió su mensaje a través de una canción en video.

Sobre la música del tema Bailando, de Enrique Iglesias, el Dipy ha elaborado su propia letra: "Hace rato que yo espero la confirmación, mucha gente en las redes ya te lo pidió. Quiero entrar al programa y no me importa nada, estoy llamando a todo el mundo que pesado soy. El Bailando, el Bailando, yo no paro, yo sigo, si llego a entrar lo termino ganando… Escucha lo que digo Marcelo querido, qué estás esperando".

En su campaña para ingresar al Bailando, el Dipy ha realizado una juntada de firmas y otros videos. Como si esto fuera poco, se hizo socio de San Lorenzo para seducir a Marcelo Tinelli.

Según ha manifestado en varias oportunidades, el Polaco, con quien no tiene una buena relación, estaría interfiriendo y presionando para que no se lo convoque.