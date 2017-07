El público español se enojó con Enrique Iglesias

De antemano hay que aclarar que los presentes en el último show de Enrique Iglesias en Santander, España, fueron un poco susceptibles. Como parte de su Sex and love tour, el músico se presentó en la ciudad europea durante el fin de semana en un recital al que asistieron cerca de 30.000 personas.

Por supuesto, no faltaron éxitos como Súbeme la radio, I like it y Bailando. Sin embargo, no fue suficiente para dejar felices a los fanáticos.

En realidad, el problema no estuvo en el contenido del espectáculo sino en la forma. Apenas terminó de sonar su último acorde, Iglesias dejó el escenario sin siquiera despedirse y el público se enojó por la falta de códigos que manifestó el intérprete, por lo que terminaron abucheándolo.