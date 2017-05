Guardianes de la galaxia y reyes de la taquilla

La secuela del universo Marvel debutó bien arriba en la Argentina y Estados Unidos. Además, superó cómodamente a Rápido y furioso 8

El primer estreno de 2017 de la alianza entre Marvel y Disney, Guardianes de la galaxia 2, obtuvo un gran éxito en los cines alrededor del mundo y hasta se dio el lujo de destronar a Rápido y furioso 8, que estuvo batiendo récords en varios mercados.

La segunda parte de esta trilogía que dirige James Gunn debutó en Estados Unidos con la increíble suma de US$ 17 millones, superando al otro gran estreno de los estudios del Ratón Mickey de este año, La bella y la bestia, que sumó US$ 16,3 millones en su flamante noche de estreno.

Los guardianes podrían llegar a superar los US$ 150 millones en este fin de semana y, según previsiones de sitios especializados, se convertiría en solo unas semanas en la segunda película del año de Disney en superar US$ 1.000 millones en taquilla, detrás de la protagonizada por Emma Watson, que se encuentra en el puesto número 13 de las cintas más taquilleras de la historia.

En la Argentina no fue menos importante el debut de los superhéroes intergalácticos, ya que en el día de su estreno tuvieron 32.030 espectadores en 335 pantallas y dejaron a Rápido y furioso 8 en el segundo lugar, con 12.861 personas, aunque el filme protagonizado por Vin Diesel ya lleva acumulados 2.297.087.

El héroe colectivo le trae réditos a Disney

Luego del gran éxito que tuvo Rogue one: una historia de Star Wars, ficción en la que no hay un héroe individual, sino que todo un grupo es el que transita el camino del sacrificio por los demás, Disney no tiene dudas de que adaptarse a los tiempos que corren no falla a la hora de cortar entradas en las salas de cine alrededor del mundo.

Pero quienes abrieron este nuevo mapa fueron los dirigidos por Gunn en 2014: Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Groot (Vin Diesel), Rocket (Bradley Cooper) y Drax, el Destructor (Dave Bautista), quienes de la mano de la productora ejecutiva, la platense Victoria Alonso, renovaron completamente al universo Marvel, que venía criticado y perdía tanto fanáticos como espectadores con las flojas Avengers y Iron Man.

Uno de los puntos de esta visión sobre la fraternidad que se construye más allá de los lazos de sangre, y que atrapó a la audiencia en la primera cinta, sucede durante una discusión entre el grupo, cuando el personaje de Pratt dice: “Somos perdedores sí, pero porque todos perdimos cosas en nuestras vidas”, cambiando el término “perdedor”, que tanto mal hizo, sobre todo a la sociedad norteamericana, en el siglo XX.

La crítica positiva de esta segunda aventura, la aparición de Ego (Kurt Russell) y la presencia de Sylvester Stallone hacen que este filme sea imperdible, mientras se esperan los otros estrenos fuertes de Marvel/Disney en 2017: Spider-man: homecoming y Thor: Ragnarok.