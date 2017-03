Gustavo Cordera se quebró tras siete meses de silencio





Gustavo Cordera quedó en el centro de todas las críticas a partir de lo que dijo en una charla universitaria, en la cual sostuvo que "hay mujeres que necesitan ser violadas". Desde entonces, sus intentos de aclaraciones no hicieron más que hacer crecer la polémica.

Sin embargo, al parecer superado por la situación, el ex cantante de la Bersuit Vergarabat, publicó un video en el que se lo ve emocionado y en donde intenta rectificarse de lo que dijo en su momento.

"No puedo más. Me siento angustiado, acorralado, con un dolor en el pecho. Y sitiado", manifiesta en el inicio del video. "Estoy rendido. Ya pedí disculpas, si es necesario lo vuelvo a hacer. Necesito volver a tocar, volver a vivir, sanar este dolor, no vine al mundo para generar más dolor. Creo en las canciones y siempre creí en mis intenciones para que la gente alivie su dolor", agregó.