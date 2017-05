House of cards emuló un spot de Menem

Los mejores talentos de marketing parece tenerlos Netflix Latinoamérica, ya que publicitan sus programas con contenidos creados específicamente para los países que los consumen, con lo que logran una viralización instantánea. El año pasado lo hicieron con la participación de Moria Casán en la promoción de Orange is the new black, aprovechando el paso de la vedette por la cárcel en Paraguay.

Pero los que realmente sorprenden con divertidas propuestas son los que manejan las redes sociales y deciden los contenidos de promoción de House of cards. En su momento saludaron a Federico Pinedo, desde la cuenta oficial de Twitter, escribiendo a nombre de Frank Underwood (Kevin Spacey): “Tu presidencia fue la más perfecta en la historia de la democracia. Espero tener tu apoyo”. Luego los platenses Los Totora grabaron la cumbia de Frank Underwood.

Esta vez utilizaron la propaganda de Carlos Menem para las elecciones presidenciales de 2003, llamada “Menem lo hizo”, y la cambiaron por: “Frank lo hizo”. En la nueva versión del spot se muestran momentos del inescrupuloso presidente durante las temporadas anteriores.