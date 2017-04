Juan Martín del Potro “la tiró afuera”

A pesar de estar en una relación con Jimena Barón, se filtró un chat entre el tenista y la modelo Flor Ventura, quien reconoció que tuvieron un affaire. Escándalo total

Tiene una de las derechas más rápidas del circuito ATP y, por lo visto, también es muy veloz a la hora de las conquistas. El nuevo escándalo que sacude a la farándula argentina tiene como protagonista a Juan Martín del Potro. Jimena Barón, con quien el tenista mantiene un romance, estuvo en un programa de televisión, y mientras tanto la bella modelo Florencia Ventura chateaba con él sobre esa aparición de su actual pareja. En este contexto, como por “arte de magia”, una captura de la conversación llegó a los medios.

“¿Aparecieron las capturas de pantalla? Bueno, sí... Tampoco les voy a decir que no hablé con él. Igual, no hablamos en estos últimos días, eh. No me quiero meter en ningún lío, que coman la pastafrola re contentos (sic). Lo mío con él no es de ahora. Ellos blanquearon hace poco, no sé. Por eso fue que en esa conversación le pregunté por Jimena”, trató de justificarse la joven de 26 años, quien luego continuó haciendo su descargo. “La verdad es que no quiero ser la tercera en discordia de nadie. Lo único que puedo decir es que, cuando hablaba con él, le preguntaba por Jimena y en aquel momento me dijo que no estaba saliendo con ella. Así que no se pisa una relación con la otra. Creo. No quiero dar información porque yo no soy de andar envuelta en estas cosas y no quiero quedar como la tercera en discordia en la pareja de alguien, porque creo que no fue así. Espero que no haya sido así (risas). Si yo estuviera enojada, tampoco lo diría. Para mí es algo que ya fue. Cuando yo hablé, sabía que no me estaba metiendo entre dos personas, porque pregunté”. ¿Qué dirá Jimena Barón?