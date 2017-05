La bella y la bestia es el filme apto para todo público más taquillero de la historia

Destronó a Buscando a Dory gracias a los US$ 1.200 millones que lleva recaudados. Dentro del top ten más exitoso, hay cuatro producciones de Disney

La bella y la bestia viene de triunfar en los MTV Awards, donde se quedó con el reconocimiento a la mejor película, dejando de lado a Rogue one y a Logan. Por su parte, Emma Watson fue elegida mejor actriz, por encima de Hugh Jackman, Taraji Henson (Talentos ocultos) y James McAvoy (Fragmentado), en un premio que no distingue entre varones y mujeres. Si bien parecía haber frenado su marcha, mientras la saga Rápido y furioso se llevaba los flashes, el filme de Disney volvió a establecer una marca y los ingresos que genera siguen dando que hablar: está a menos de treinta millones de dólares de quedar entre las diez películas más rentables de la historia.

En un ranking que lideraba Buscando a Dory (2016), la continuación de la película del pez payaso, Nemo, que se ubica 25ª en la tabla, La bella y la bestia estableció un nuevo récord: es la película apta para todo público más taquillera de toda la historia. Los festejos son interminables para Disney, que es responsable de cuatro de las diez películas que lideran este listado. A los filmes mencionados se suman Frozen (2013) y El libro de la selva (2016).

Para lograr esta marca, la cinta dirigida por Bill Condon, cuyo libreto fue responsabilidad de Stephen Chbosky y Evan Spiliotopoulos, tuvo que recaudar una jugosa suma, cercana a los US$ 1.200 millones. En este sentido, más del 40% de la recaudación fue responsabilidad de las salas norteamericanas, que le dejaron US$ 488 millones, mientras que el resto del mundo aportó cerca de US$ 700 millones, de los cuales US$ 12,5 millones correspondieron a los espectadores argentinos.

El top ten de las películas para la familia lo completan Star Wars: episodio I (1999) y Star Wars: episodio IV (1977), que no pertenecían a Disney cuando se estrenaron, y Shrek 2 (2004), responsabilidad de DreamWorks, junto a tres películas distribuidas por Universal Studios: E.T. el extraterrestre (1982), La vida secreta de las mascotas (2016) y Mi villano favorito 2 (2013).