“La industria del entretenimiento puede aportar enormes oportunidades a un chico”

Así lo cree el actor Bradley Pierce, que comenzó a actuar con apenas ocho años y a los trece se hizo conocido gracias a su papel en Jumanji. Además, habló sobre su trabajo actual

En la Argentina se hace difícil no pensar en Bradley Pierce como “el chiquito que actúa en Jumanji”. Pero aunque se lo vio menos, su carrera nunca se salió de la senda de la ficción, ya sea como actor de doblaje o directamente detrás de las cámaras, donde se ha volcado con mayor ímpetu en los últimos años.

Con apenas nueve años, después de haber participado en algunos pequeños papeles de películas para televisión y series como Corky: la fuerza del cariño (1990), le llegó una de las oportunidades más importantes de su carrera. El emergente actor fue contactado nada más y nada menos que por Disney para darle voz a Chip, uno de los personajes de La bella y la bestia (1991). Sin em­bargo, como en esta parte del continente se vio el filme principalmente doblado al castellano, la asociación con el actor es poco probable.

Pero en la mayoría de los encuentros que surgieron en el último tiempo por la remake de la películaque protagoniza Emma Watson, ha tenido la posibilidad de participar en diferentes eventos basados en la historia.

Cuatro años después del estreno de Disney, le llegó el turno de Jumanji (1995), la cinta que protagonizó con una muy pequeña Kirsten Dunst (El hombre araña) y Robin Williams.

Sin dudas, uno de los trabajos que terminó marcando su incipiente carrera.

—Empezaste de muy pequeño, ¿qué pensás del trabajo de los niños en la industria del cine?

—Creo que la actuación y la industria del entretenimiento pueden aportarle enormes oportunidades a un chico. Tuve la chance de viajar y vivir experiencias en un montón de lugares increíbles. También me dio la oportunidad de conocer y trabajar con gente que admiro. Me siento bendecido por esa parte de mi vida. De hecho, cuando mis dos hijos mayores expresaron sus deseos de ser actores, los apoyé totalmente para que ingresaran en la industria.

—¿Cómo continuó tu carrera luego de Jumanji?

—Después de la película tuve algunos papeles, incluyendo The borrowers (1997), con John Goodman, y también estuve en Star trek: voyager (1999). Además, decidí inclinarme por la dirección y la producción.

—De los papeles que te ofrecieron pero rechazaste, ¿te acordás de alguno en particular?

—Tuve la oportunidad de tomar una gran variedad de roles en algunos grandes proyectos. La mayoría de las ofertas laborales que declino son porque tengo complicaciones con mi agenda, no por cuestiones referidas a su contenido o el elenco.

—Hace poco se estrenó la nueva película de La bella y la bestia, ¿qué te pareció?

—Estoy muy entusiasmado con la remake del filme. Es lindo ver una cinta original siendo reimaginada. Yo ya fui a verla y creo que visualmente es hermosa. Las canciones que agregaron son un gran aporte.

Su actualidad laboral

Después de su papel en la serie televisiva de Star trek, la carrera de Bradley Pierce estuvo más vinculada a la actuación de doblaje. El artista prestó su voz a varios proyectos televisivos como Los Thornberrys (2000), aunque la mayoría de sus participaciones se dieron en la industria de los videojuegos, donde dio vida a varios personajes, como en Peter Pan, diez años atrás, o The Lego Movie Videogame, en 2014.

Sin embargo, donde más fuerte pisó en los últimos tiempos fue en la empresa que fundó con el actor Joey Paul Zimmerman. Se trata de ZFO, un espacio que asegura que “tiene la última palabra del entretenimiento geek” y se dedica a los géneros de ciencia ficción, fantasía y horror.

—¿En qué estás trabajando ahora?

—Recientemente estuve produciendo algunas películas y series web a través de ZFO (zfoentertainment.com) y estoy actuando en algunas otras. Una de ellas se llama Deacon, y está programada para un estreno reducido este invierno. Todavía hago trabajos con la voz que incluyen programas de televisión, videojuegos y películas.

—En esta parte del mundo sos un personaje bastante recordado por Jumanji, ¿conocés el país?

—Conozco un poco de la Argentina, pero no tuve la chance de visitar. Espero poder hacerlo algún día.

Jara Zeimer, una actriz en formación

Al igual que Bradley Pierce, la joven Jara Zeimer comenzó su carrera actoral a una edad temprana. Cuando tenía once años empezó a investigar qué sucedía dentro de un set y a conocer quién era responsable de cada tarea en un rodaje, interesándose cada vez más en la profesión. Ahora, con catorce años, la adolescente ya trabaja en su propio corto, con muchas intenciones de poder llevarlo a cabo este invierno, mientras puede decir con orgullo que tuvo participaciones en series como Arrow (2012) y The man in the high castle (2015).

—¿Cuáles son los primeros pasos en la carrera actoral de un artista emergente?

—Si estás empezando, recomiendo trabajar un poco para ver si te gusta el negocio y todo lo que viene con la actuación. Si te gusta, buscá un buen curso y ellos te van a ayudar a encontrar el mánager perfecto. Después, con suerte, vas a conseguir papeles asombrosos.

—¿Cómo llegaste a trabajar en producciones importantes?

—Mi representante, Melanie, me mandó a castings para comerciales, películas y televisión. También hice muchos cortos. Un día, después de hacer la audición para The man in the high castle, recibí el llamado de ella para decirme que me habían contratado. Fue una gran experiencia trabajar en grandes shows como este. Todo el mundo es muy acogedor y profesional. Incluso, si estás un poco nerviosa, se termina rápido, por lo que es muy divertido.

—¿A quiénes admirás y con quiénes te llevás bien?

—A los actores con los que trabajé, pero me gustan Jennifer Lawrence y Margot Robbie, sueño conseguir papeles similares a los que tuvieron. Beatrice King, mi coach actoral, me enseñó cosas muy interesantes, y mi padrino actoral, Carsten Norgaard (The man in the high castle) me dio grandes consejos. También tuve la oportunidad de trabajar con grandes “actores hermanos”, como Finn Wolfhard (Stranger things), que enseguida me hicieron sentir en casa dentro del set.