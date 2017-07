La modelo y actriz Emily Ratajkowski, discriminada

Ella es una de las jóvenes más buscadas del momento y todos los eventos de moda requieren su presencia, pero en el cine, el tamaño de sus pechos le juega en contra

Es una de las mujeres más sexies del momento, la modelo y actriz Emily Ratajkowski tiene casi 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram @emrata, y levanta suspiros por su belleza, que parece no ser de este mundo. Pero no todo es color de rosa en la vida de esta británica de tan solo 26 años de edad, que saltó a la fama por aparecer desnuda en el video de Blurred lines, de Robin Thicke y Pharrell Williams. Recientemente afirmó que en Hollywood es discriminada por la voluptuosidad de su cuerpo.

“Si sos una actriz sexy es difícil que te den papeles serios. Te ofrecen lo mismo que ya hiciste con anterioridad. Me niego a vivir en un mundo vergonzoso. La vida no puede ser dictada por las percepciones de los demás y desearía que el mundo me hubiera dejado en claro que las reacciones de la gente ante mi sexualidad no eran problema mío, sino de ellos”, comentó tajante la modelo, que no dejó las cosas ahí y continuó: “Somos más que nuestros cuerpos, pero eso no significa que debamos sentirnos avergonzadas de ellos o de nuestra sexualidad. Incluso, aunque la sexualización de la mirada de la sociedad sea denigrante, debe existir un espacio en el que las mujeres puedan seguir siendo sexuales cuando así lo decidan”, señaló Emily, quien suele compartir fotos provocativas en sus diversas redes sociales, y además es una luchadora por los derechos de las mujeres.

“Lo que piensan es: Oh, es demasiado sexy. Es algo anti-mujer que los productores no quieran trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes. ¿Qué hay de malo con mis pechos? Son algo bello y femenino que debería ser celebrado. ¿A quién le importa? Los hay grandes y estupendos, y pequeños y estupendos. ¿Por qué deberían ser un problema?”, comentó la exitosa joven, que el año próximo protagonizará junto a Aaron Paul (Breaking bad) el filme de suspenso Welcome home que será dirigido por George Ratliff.