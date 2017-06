“La televisión está muy politizada, le falta humor”

Sergio Gonal asegura que extraña las viejas épocas, en las que cada emisora tenía un programa de chistes. El sábado se presenta en La Plata con Esto me hace acordar...

Para muchos, es más fácil reconocerlo como Sergio, “el diariero”, un personaje que alguna vez asomó en Videomatch y se ganó el afecto del público. Sin embargo, ya hace un tiempo largo que Sergio Gonal emergió como nombre propio y le sigue dedicando cada uno de sus días al humor. Tanto es así que ya no lo hace solo desde arriba del escenario, sino que también ha conformado una productora con la que organiza otros espectáculos, de los que destaca el que comparte junto a figuras del viejo formato que tenía el programa de Marcelo Tinelli.

Este sábado 10 de junio se presenta en calle 47 esquina 3, con el espectáculo Esto me hace acordar..., un show que apunta a toda la familia y que “no tiene una sola grosería, no digo malas palabras”, sostuvo Gonal.

—¿Cuál es la tónica de la obra con la que venís a La Plata?

—Estoy feliz de estar trabajando en este show, viene de maravillas y ya he ido a La Plata, donde la obra ha tenido muy buena aceptación. Esto me hace acordar... es el latiguillo popular que utiliza cualquier humorista a la hora de empezar una narración; desde ahí te relatan un cuento. Pero en realidad, fue pensado más allá de eso. Si bien trae esa connotación, habla del cambio que ha tenido nuestra vida y todas las dinámicas vertiginosas que se han presentado en pocos años por la tecnología, las costumbres, por cierta pérdida de los valores, y lo relato desde el lado humorístico, no lo realizo desde el lado nostálgico.

Es un buen espectáculo que vengo haciendo desde hace algunos años, hemos ganado dos Estrellas de Mar como mejor unipersonal de humor y mejor labor cómica. Estamos de gira siempre, porque es un placer hacerlo.

—¿Cuándo decidiste formar tu productora?

—La fundé hace 13 años. Todo empezó porque producía teatro allá por el año 2000, eran obras grandes con numerosos elencos. Trabajaba sin tener una oficina, lo hacía desde mi casa y me reunía con los directores, bailarines, actores y coreógrafos en diferentes lugares, porque no me hacía falta tener un espacio físico.

En un momento fue tal la magnitud del trabajo que estábamos generando que hubo que alquilar una oficina para darle un marco un poco más serio. Así la formamos, comenzamos a armar guiones, giras, a pertenecer a la Asociación de Empresarios Teatrales y siempre estamos tratando de buscar nuestro propio camino. Nos gusta mucho la autogestión.

—En estos tiempos, ¿producir es un trabajo difícil?

—Cada vez cuesta más, pero “sarna con gusto no pica”. Nosotros amamos lo que hacemos. Trabajo junto a Brian, mi hijo, que es mi mano derecha, y somos apasionados por este trabajo. Estamos con una obra junto a Pachu Peña, Pablo Granados, Freddy Villarreal y Larry de Clay, con la que ya fuimos a Bolivia y estaremos en Paraguay, Chile y Ecuador. A este trabajo hay que buscarle permanentemente la vuelta. Con los chicos nos llevamos de 10. En el show evocamos a los personajes históricos de Videomatch.

—Desde hace un tiempo no existen los programas de humor de la vieja escuela, ¿tenés ganas de hacer alguno?

—Tengo muchas ganas de volver a la televisión, pero justamente lo que está faltando es eso. Es buena la diversidad que hay en la televisión porque en cada canal hay un programa de un género diferente, pero me acuerdo de que antes cada emisora tenía una producción humorística y es eso lo que extraño. Ojalá vuelvan los programas cómicos.

—Más allá de eso, ¿cómo ves la televisión actual?

—Considero que está muy politizado todo. Lamentablemente, no me gusta cuando se le da mucho lugar al amarillismo en vez de a las noticias. Evidentemente, debe haber un estudio que diga que esto es lo que vende. No entiendo por qué no se le da bola a un programa de humor ya que, me parece, vendería mucho más que el amarillismo que está instalado hoy por hoy. La versión actual de Polémica en el bar ya no es de humor, está muy politizada. A todos nosotros nos hace falta reír. Quiero llegar a casa y poder ver algo para divertirme, eso es lo que le falta a la televisión de hoy en día.