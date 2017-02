Muscari prepara una obra a la gorra

Uno de los productores teatrales más importantes del momento está trabajando en Bollywood, que contará con más de 50 artistas en escena

Hollywood, una industria sin estrellas, se llama la obra que prepara José María Muscari, quien abrió una convocatoria online de “cincuenta talentos para su nuevo espectáculo under”. El productor se pone a la busca de quienes sepan bailar, actuar y “ejecutar atracciones varias”, para un show pensado en modalidad de cooperativa y que será a la gorra.

Parece una nueva tendencia entre los consagrados del ambiente: tiempo atrás lo había hecho Luis Ortega con su proyecto sobre la vida del asesino serial Carlos Eduardo Robledo Puch. Pero Muscari aclara en el formulario para el casting: “¡¡Famosos abstenerse!!”.

La audición masiva que tiene planeada José María será en abril. La obra tiene como potencial fecha de estreno el mes de junio en un reconocido teatro de Capital Federal con funciones que irán de viernes a domingos. “Este proyecto me permite volver al lugar donde me formé, me nutrí y, básicamente, me conecté con una parte fundamental de mi vida”, afirmó el productor.

Por otra parte, la intención de Muscari es “recuperar el teatro, darle vida nuevamente, y generar una movida y dinámica cultural jovenes”. Si bien la convocatoria es bastante amplia, la búsqueda se reduce a las personas que tengan entre 18 y 50 años, que puedan comprometerse con todos los ensayos semanales.