Netflix va por el Óscar

Ted Sarandos, el director ejecutivo de la empresa, tiene una estrategia para que Netflix compita de igual a igual en los premios de la Academia.

Con el anuncio de la contratación de Julie Fontaine, la exejecutiva de Lionsgate, como directora de publicidad cinematográfica, Sarandos confirmó su intención de concretar el primer estudio de televisión y cine de Netflix en Hollywood. Fontaine ha tenido experiencia en Disney y Miramax, y en 2016 participó en la parte publicitaria de La La Land, Hasta el último hombre y Sin nada que perder, tres de los filmes que compitieron por mejor película en los últimos premios.

Sin embargo, Sarandos comentó que contratar a actores y directores importantes, como Martin Scorsese para The irish man o Brad Pitt para The war machine, tiene en realidad otro objetivo: “No necesitamos un Óscar en absoluto. Simplemente no quiero que nuestros cineastas sean descalificados porque hicieron su película con nosotros. Quiero que sus filmes compitan por los Óscar en un plano de igualdad”.

Por eso Ted intenta formar parte de la Academia, algo que no es nada fácil, ya que “Spielberg lo intentó ocho veces. Lo único que espero es que en el proceso siga siendo una organización que celebre el arte del cine”, finalizó.