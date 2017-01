EL VERANO ES HOY

Postales de una temporada cargada de glamour





Diario Hoy y la Red 92 viajaron a la Costa para mostrarte todo el color del ve­rano 2017. Los lugares más po­pulares, como Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell, Cariló y San Bernardo, son, año a año, escenarios elegidos por miles de argentinos para vacacionar, y por eso en esta nota te contamos qué está pasando en los paradores de moda, qué playas eligen los famosos y mucho más.

En las costas de Pinamar, nos encontramos con Sofía “Jujuy” Jimenez y Guillermo “Pelado” López. La dupla, una de las parejas más estables de la farándula, se encuentra disfrutando del paisaje y trabajando en el legendario Estudio Playa de Juan Alberto Badía.

“Es mi temporada número 15 haciendo mi programa de radio Vacaciones pagas”, comentó López, mientras que su amada destacó: “Yo estoy haciendo Jujuy morning. Es mi primera temporada y es hermoso y un placer trabajar en radio. Estamos con los desfiles de verano también. Venir a Pinamar en enero es diversión garantizada, porque podemos mezclar trabajo con placer, amistad, familia y amor. Es el quin­to año consecutivo que vengo, y poder trabajar acá está buenísimo. Es movilizador poder estar en la radio de Juan Alberto Badía. Soy una agradecida de esa posibilidad”, destacó la morocha.

—¿Cómo es trabajar juntos?

GL:—Si bien ahora cada uno está haciendo lo suyo por separado, no-so­­­­tros nos llevamos muy bien haciéndolo, de hecho nos conocimos de esta forma y después nos transformamos en pareja, y me parece que llevamos bastante bien esto de disociar lo que es la pareja y el trabajo.

SJ:— Él es un gran maestro. Trabajar al lado de Guille fue hacer un máster en cómo trabajar en televisión. Tiene gran ritmo y rapidez, y no porque sea mi novio (risas), lo digo porque lo viví. Quise seguirlo y aprender esa rapidez, porque verdaderamente está en todos los detalles. Para mí es una fortuna poder aprender de él, aunque no es fácil disociar la pareja y el trabajo.

—¿Quién dio el primer paso?

GL:—Ella me acosó por mucho tiempo, y yo dije bueno está bien…como es más joven y corre más rápido... (risas). Fue mutuo, nos conocimos, después nos vimos en el trabajo, después empezamos a recorrer los barrios y un día me la llevé para el mío (risas).

SJ:—Compartíamos mucho tiempo juntos y ahí nos fuimos conociendo y descubriendo cosas del otro. A mí me pasaba que todos los días que llegaba al estudio, él me atraía físicamente, llegaba con su perfume…

GL:—Claramente tenés miopía (risas).

SJ:—Él sabe que las chicas lo miran, pero es mío.

GL:—Uno, cuando está con una chica linda, tiene que saber que todos la van a mirar…

Por último, la dupla reveló en exclusiva sus proyectos laborales. “Estoy muy contenta, no lo puedo creer. Me voy a sumar al equipo de Telenoche, que es gente muy profesional. Va a ser otra escuela y un nuevo camino, porque voy a hacer algo que tiene que ver más con lo periodístico y con lo que estudié, porque yo me recibí de comunicadora social, con especialidad en Periodismo. Me agarra justo en una etapa muy linda. Es un nuevo desafío y me encanta”, dijo entusiasmada Jujuy.

Por su parte, “El Pelado” reveló: “Voy a estar en un programa en El Trece con la productora Mandarina, con Mariano Chiave. Es un proyecto para marzo y sería mi vuelta al canal después de mucho tiempo, porque ahí estuve desde 2006 a 2012 con CQC”.

Belleza y carisma

Otra de las personalidades que mezcla el placer y el trabajo en Pinamar es la modelo Soledad Villarreal. La bella rubia habló con diario Hoy y la Red 92 desde la playa y destacó: “Estoy feliz de estar acá en la radio de Badía que tanto nos dio a todos”.

“La gente te viene a ver, vienen las bandas, volvió la magia de Badía y eso está buenísimo. Es hermoso para uno, que hace el trabajo de comunicar”, comentó sobre su trabajo en Sol de mediodía, su show.

“Tiene el plus de que es la franja horaria en la que estaba Juan Alberto y eso es una gran responsabilidad”, agregó.

Villarreal estará conduciendo junto a Horacio Cabak el próximo 18 de enero el desfile Pinamar Moda Look, evento que reunirá a más modelos mas reconocidas del país.