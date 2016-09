Rial y Kämpfer están nuevamente cerca

La panelista abrió su corazón en una entrevista y se mostró preocupada por la salud de su ex. Si bien cada uno vive por su lado, ella fue reservada pero no le cerró las puertas a una reconciliación

Jorge Rial tuvo una semana en la que se realizó varios estudios médicos que finalmente no le arrojaron ninguna preocupación, pero sí fueron un llamado de atención que no pasó desapercibido para su exnovia, la panelista Agustina Kämpfer. En un ida y vuelta con Catalina Dlugi, la pelirroja comentó que “Jorge es reacio a hacerse estudios: tiene cierta reticencia a pasar por el doctor. En un momento le dije: O te hacés los análisis o no me llamás más, porque necesito contar con vos en la mejor versión, la más sana. Así que dale, hacelo, que conmigo contás.”

Ella está practicando yoga, meditación y trata de llevar una vida más espiritual, por eso fue una buena consejera para Rial. “Tuvo varios alertas físicos en el último tiempo, y si bien los resultados de los estudios no dieron mal, tiene que modificiar algunos hábitos de su vida. Es hipertenso, tiene un stent, no en vano el cuerpo te avisa”, comentó.

Consultada sobre las posibilidades de una vuelta reflexionó: “ Nuestra separación no significa que nos reprogramemos y que si te he visto no me acuerdo. Ojalá en la disfuncionalidad de todas las parejas se disolviera el sentimiento que tienen. Para mí volver a intentar no es retroceder, es una nueva oportunidad para ver qué está bien y qué está mal”. ¿Habrá tercera vuelta?