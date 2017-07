Se armó el tole-tole contra la productora de Suar

Araceli González y Luciano Castro quedaron expuestos al viralizarse audios que enviaron a asistentes de Pol-ka. En ellos, manifiestan su furia por el trato que recibieron durante las grabaciones de Los ricos no piden permiso

Una nueva polémica se desató en la farándula vernácula en torno a la productora que maneja Adrián Suar: Araceli González (expareja del hombre de El trece) y Luciano Castro quedaron expuestos al viralizarse audios que los actores enviaron a asistentes de Pol-ka en los que manifestaban su furia por el trato recibido durante las grabaciones de Los ricos no piden permiso, la ficción que protagonizaron en 2016.

Una de las primeras escuchas que salieron a la luz a través de Twitter fue la de Araceli. En la misma, compara el trabajo actoral con el Servicio Militar: “No quiero que me vengas a explicar que hacés lo posible. No me interesa, ya me lo dijiste 10.000 veces. Nadie puede seguir un ritmo de trabajo de tantos meses con la presión y la pi… en el ort... A veces no puedo hacer pis, gorda. Esto es un Servicio Militar. La verdad, nunca viví una cosa igual”, se quejó la actriz.

Después apareció otro audio de Castro en el que se queja del menú diario y del poco espacio que tiene para sentarse a comer cuando hay que grabar en exteriores: “No, no me entendiste evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido, porque no soy un enfermo. Soy un deportista, que me pongo bonito porque cobro por bonito, en la telenovela esta que hacemos”, afirma el actor y finaliza “el destrato existe y no lo puedo creer”.

En sintonía con la difusión de estos mensajes, Esteban Lamothe, amigo de Luciano, se mostró molesto con aquel que difundió el mensaje de WhastApp: “No sé quién pasó este audio, pero el que lo haya hecho es un imbécil. Me parece horrible filtrar un audio así, es de mal gusto”.