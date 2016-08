Sofía Zámolo se prepara para dar el sí

El 9 de diciembre la modelo Sofía Zámolo contraerá nupcias con el empresario Joe Uriburu, y explicó que tiene una mezcla de sensaciones: “Estoy muy contenta, nerviosa y emocionada”.

Además, contó que está encargándose del diseño de su vestido junto al modisto Javier Saiach. “Estuvimos probando un par de diseños de él para ver si lo hago ajustado o sueltito. Me probé como diez vestidos. Le dije cuáles me gustaban y me dijo que lo dejara inspirarse”.

Habrá que esperar para ver como lucirá una de las mujeres más lindas de Argentina, pero seguro brillará.