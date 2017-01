Tras 12 años de batalla, Beatriz Salomón ganó un juicio millonario

La Justicia falló a favor de la actriz en la demanda que le inició en 2004 a América y a la productora Cuatro Cabezas, que pertenecía a Mario Pergolini. Deberán pagarle 30 millones de pesos

Al fin se hizo justicia”, escribió Beatriz Salomón luego de conocer el fallo de la Corte tras el proceso judicial que comenzó en octubre de 2004, a causa de la emisión de una cámara oculta en el programa Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti, en la que se mostraba al cirujano Alberto Ferriols, por entonces su marido, teniendo relaciones sexuales con una travesti. Además, se acusaba al profesional de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

La exvedete culpaba a ese informe de la productora Cuatro Cabezas (por entonces propiedad de Mario Pergolini) por el fin de su matrimonio y su carrera. Por este motivo, inició el juicio que ayer obtuvo sentencia favorable para la actriz: los implicados deberán pagar, entre todos, la suma de 14 millones de pesos más intereses, lo que eleva el monto a 30 millones, según informó Ángel de Brito.

Por su parte, Ana Rosenfeld, abogada de Salomón, señaló que se trata de “un fallo único, que compensa a Beatriz por los trabajos que perdió por el escarnio público”, y recordó que luego de la emisión de la cámara oculta “decayeron su nombre y su imagen. No había necesidad de dañar a Beatriz y a sus hijas. Una de ellas no tenía la adopción plena, y podría haber corrido riesgos”, dijo la letrada. Además, destacó que “todas las emisiones fueron en la pantalla de América, en Punto Doc y en Intrusos en la noche”, y agregó que su representada padeció “diez años de sufrimiento, de no tener un mango”.

Actualmente, Beatriz forma parte de Extinguidas, el éxito teatral producido por José María Muscari que engalana la cartelera marplatense, y solo mantiene contacto con Ferriols por sus hijas: “Imaginate qué relación tendrías con tu ex si te invitaran a un programa y te mostraran, en una cámara oculta, que se acuesta con otras mujeres a cambio de intervenciones estéticas. No volví a enamorarme. No lo supero, pero no por amor, sino por la ofensa pública a la que me sometieron. Aún las heridas no sanaron. Será cuestión de tiempo”, decía a diario Hoy meses atrás.