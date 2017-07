“Ya renuncié a sufrir por amor”

A los 73 años, la diva afirmó que cada tanto se divierte pero que el sexo no le importa tanto

En el olvido parecen haber quedado las aventuras que Susana Giménez habría tenido con Facundo Moyano. Pero la misma suerte correrían sus ganas de conocer a un nuevo hombre, dado que la diva afirmó: “Ya renuncié a sufrir por amor”.

Sin embargo, en una muy descontracturada charla, la conductora reconoció que a pesar de que no se enamora, cada tanto “tengo mis diversiones”. Eso sí, aclaró que “las hormonas no son las de los veinte, ni el sexo me importa tanto”.

A los 73 años, Susana está muy cómoda con su soltería y evita cualquier situación que la lleve a tener una vida en pareja. En este sentido, aseveró que no tiene ganas de “tener un tipo instalado en casa, ¡aprendan de una vez! La convivencia mata al amor”. ¿Será esta la razón por la que su vínculo con Facundo Moyano no sigue vigente? ¿Tendrán diferencias de proyectos?

Más allá de su negada postura en relación al romance y la vida en pareja, la diva detalló cómo son los hombres en los que se suele fijar. “El físico, a mí me interesa la belleza”, afirmó Giménez, pero también hizo hincapié en que suele mirar mucho la vestimenta de sus pretendientes. Sin ir más lejos, recordó el romance que tuvo con el boxeador Carlos Monzón, a quien, según asegura, le enseñó algunos tips básicos de moda. “Me metí ahí y terminó ganando como el hombre más elegante de Europa, en Biarritz”, dijo la diva.