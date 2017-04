Con simulacros y clases teóricas, capacitaron a personal del SAME

Médicos, radio operadores y choferes del Sistema de Atención Médico de Emergencias (SAME) de La Plata, Berisso, Brandsen, Escobar, San Miguel, Ezeiza, Punta Indio, Almirante Brown y Quilmes participaron de una capacitación especializada brindada en el Hospital El Dique de Ensenada.

Las clases estuvieron a cargo de instructores del SAME de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su contenido estuvo vinculado “a la función del operador, la comprensión de la escena de la urgencia, la interpretación de palabras y signos en un contexto de angustia, el despacho de la ambulancia y la seguridad del equipo de rescate”, según se detalló desde la Comuna local.

En ese marco, un grupo de actores de la Escuela de Teatro desarrollaron simulacros de distintas escenas de urgencia, como asaltos en la vía pública, partos en un colectivo y situaciones de paros cardiorrespiratorios.

A su vez, además de trabajadores de la Secretaría de Salud, el taller contó con la presencia de personal de Defensa Civil y de la cartera de Seguridad local, como parte de la primera capacitación conjunta ofrecida con personal de emergencias.

Del encuentro formaron parte el director del SAME provincial, Gerardo Cútolo; el titular de Recurso Humanos y Capacitación del SAME provincial, Gustavo Álvarez; el coordinador del SAME La Plata, Enrique Rifourcat; y la responsable de Recursos Humanos del Municipio, Natalia Crippa.