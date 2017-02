Convocan a tuitear contra la violencia de género

A través de un novedoso concurso literario, la UNLP abordará la problemática con la producción de microrrelatos. Cuatro de ellos serán publicados

La Universidad Nacional de La Plata convocó a luchar contra la violencia de género, un flagelo que provoca una muerte cada 30 horas en nuestro país, con una novedosa iniciativa que pone en juego la responsabilidad social y la literatura. A través de su sello editorial, Edulp, se propuso que en los 140 caracteres que admite Twitter se publiquen microrrelatos alusivos a la problemática, de los cuales, cuatro serán premiados.

Según explicaron desde el Rectorado, la propuesta surgió en el marco de las actividades pautadas para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, fecha elegida también para dar a conocer a los ganadores del atípico concurso.

Su finalidad es concientizar sobre la violencia contra las mujeres, premiando a los narradores más originales. Una vez seleccionados, se anunció que serán ilustrados por importantes artistas y difundidos en las redes de la UNLP. A su vez, los ganadores obtendrán una colección completa de los libros editados por la editorial universitaria.

Para participar, los interesados simplemente deben tuitear el microrrelato acompañado del hashtag #Edulp o mencionar la cuenta de la editorial @editorialunlp. La posibilidad de participar permanecerá abierta hasta el 6 de marzo.

A pesar de que la convocatoria se dio a conocer ayer, algunos usuarios comenzaron con sus pequeñas invenciones. La cuenta @Ven_toss, por ejemplo, publicó: “Me culpa. Me desesperanza y me desiguala. Me tuerce la mente, me hace sufrir. Lo siento, lo sienten, me golpea y me conduce a morir”.

En tanto, @OrtizGaleano eligió una construcción más informativa, pero no menos emotiva: “Mujer de tiempo: pómulos hinchados; hematoma ojo izquierdo; sangre comisura derecha. Calle 1, n.º 527, otra vez... Mujer de guardia.”.