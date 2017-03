Ritondo: "A la productora le tiene que caer todo el peso de la ley"

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, confirmó que en los alrededores de la ciudad de Olavarría se realizaba esta mañana "un rastrillaje lo más completo posible" para dar con los asistentes al recital de Carlos "Indio" Solari aún no localizados, en tanto advirtió que a la productora del evento "le tiene que caer todo el peso de la ley”.

Luego de que el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, no descartara la posibilidad de que "haya otras personas fallecidas", Ritondo ratificó que salieron "más de 100 patrulleros a la calle y helicópteros" a fin de recorrer Olavarría y las zonas aledañas "para quedarnos tranquilos" y hallar sanos y salvos a quienes aún no se comunicaron con su familia. En declaraciones radiales, el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal cuestionó duramente a la productora En Vivo SA, la empresa que participó del armado del recital del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, al advertir que la organización está teñida de "una serie de irregularidades".

En tal sentido, explicó que "la autorización solamente era de 150 mil entradas, tenemos entendido que se vendieron más de 200 mil y que en el espectáculo había muchas más personas".

"No se respetaron los planos de seguridad; esto la Justicia lo está viendo, no es casual los allanamientos que están haciendo a la productora", subrayó.

El funcionario provincial planteó: "Si una persona alquila un salón para un cumpleaños donde van a ir 150 personas y después invita a 300... Acá hay una responsabilidad muy grande" de la empresa que organizó el show. "A la productora le tiene que caer todo el peso de la ley", aseveró Ritondo.

El ministro manifestó que a la "mala organización" se suma "la poca solidaridad" que tuvo la empresa "inclusive hacia quienes van a sus propios espectáculos, que se quedan tirados en un lugar como Olavarría, a más de 300 kilómetros de la Capital o el Gran Buenos Aires, y no se preocuparon en lo mas mínimo ni en comunicarse con el intendente (Ezequiel Galli) para ser solidarios en la posibilidad de poner micros en la organización del recital del Indio Solari".

Consultado por el rol cumplido, a su juicio, por Galli, de Cambiemos, Ritondo respondió: "La responsabilidad del intendente tal vez haya sido la de creer que en el pueblo de Olavarría pudiera haber un recital de estas características donde la masividad y la mala organización fue en gran parte (atribuible a) la productora".

En tanto, el pueblo de Olavarría recobraba su funcionamiento normal aunque aún hoy quedaban 210 personas en el Regimiento de Caballería, a la espera de retornar a sus hogares y otras tantas en la terminal de ómnibus.

Lo dijo en el marco de los rastrillajes de búsqueda de las personas desaparecidas en el recital del #IndioSolarihttps://t.co/wxJaDlBFGN — Diario HOY (@diariohoynet) 14 de marzo de 2017