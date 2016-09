Trabajadores de OCA vuelven a manifestarse







Trabajadores del correo privado OCA vuelven a manifestarse tras el paro que hicieron ayer. Según indicó uno de los empleados, presentaron una denuncia en el Ministerio de Trabajo por diversos reclamos laborales.

“Hace días que no cobramos. Hay compañeros que salen de vacaciones y no se las pagan. Nosotros ya hicimos la denuncia y nos dijeron que nos iban a pagar, pero no apareció el sueldo”, relató a la Red 92 el damnificado.

El conflicto se habría originado por un embargo de la AFIP sobre las cuentas de OCA por fraude laboral, debido a las contrataciones irregulares de su personal.

“El conflicto es en todo el país, no sólo en La Plata”, agregó uno de los delegados.