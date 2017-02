Una jornada a puro romance











Esquivando los chaparrones, muchos enamorados festejaron ayer su día en plazas, bares y restaurantes de la región. Otros, decidieron dejar los festejos para la noche, tras finalizar su jornada laboral, para cenar y celebrar puertas adentro. El Día de los Enamorados no pasó desapercibido para los platenses: mientras muchos solteros protestaban contra la fecha en las redes sociales, otros se lamentaban por su situación o saludaban a sus parejas amigas. Muchos casados y “noviantes” buscaron corresponder a sus medias naranjas con detalles, mensajes y diversos agasajos. En todo ello nos enfocamos hoy: el romance en la ciudad.

Las uniones, en números

Ayer, los casamientos en la Provincia fueron muchos. La ciudad de Mar del Plata lidera el ranking computando 16 matrimonios. La sigue Merlo, con 9, y Olavarría con 6. Tras ellas, el partido de La Plata, que registró 5. Con cuatro matrimonios se apuntan Florencio Varela, General San Martín, Bahía Blanca, Almirante Brown y Moreno. Los que menos casamientos registraron, uno por lugar, fueron Lanús, Avellaneda, Saavedra, Laprida, Ezeiza, Villarino, Tres arroyos, Mar Chiquita, Ayacucho, General Alvarado, Chascomús, General Belgrano y Ensenada.

El amor en primera persona

Patricia Alonso. Vendedora de bombones

“Los platenses están comprando más bombones que el año pasado. Si bien la venta en general disminuyó, este año San Valentín cayó un martes (el año pasado fue domingo), cuestión que hizo que la cosa mejorara. Estamos vendiendo muchas cajas de corazones, muchos chocolates, desayunos. Se nota que la culpa es grande (risas). Las ofertas son variadas, hay cajitas desde 80 pesos, hasta mil. A mí me regalan otras cosas, imagínense que no me van a obsequiar chocolates”.

Pablo Gramallia y Nélida Bayo. Pareja de abuelos

“Nos conocimos en el Club de los Abuelos, hace 11 años. Ella tiene 75 años y yo 81. Fue un romance a la antigua. Nos casamos y todo, con una gran fiesta. Incluso nos fuimos de luna de miel a Europa. Éramos ambos divorciados. Ya hace 18 años que nos conocemos. Durante nuestro noviazgo íbamos a bailar al Jockey, al Club Calabrés, al Italiano, y a las fiestas de las colectividades. Seguimos yendo. También a la cancha, somos del Lobo. Ella es prima de Daniel y Paco Bayo, los jugadores de Gimnasia”

Lázaro Dal Visi y Selene Godoy. Pareja desde hace 4 años

“Somos de Dolores. Yo estudio en La Plata Licenciatura en Turismo. Empezamos a salir hace 4 años, cuando íbamos a la escuela. El trabaja allá y hoy vino a visitarme”, comentó Selene (21). “Para conquistarla la tuve que remar en dulce de leche, un par de meses, hasta que me dio bola. Pero valió la pena. Fue para los dos la primera relación verdadera”, confesó Lázaro (22), que trabaja como Policía en Caballería.

Alexis Ferrero. Vendedor de flores

“Este año la venta se mantuvo. Viene a comprar gente de absolutamente todas las edades. Es una fecha clave, al igual que el Día de la Mujer. Lo que más se vende son las rosas. Cuestan $80 la media docena de cortas y $160 la docena. La media de tallo largo vale $150, o sino $25 cada una. Los precios aumentaron un poco, cerca de un 50%. Peor por el temporal, que afectó la producción”