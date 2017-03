Bullrich advierte que retomarán el diálogo "si no siguen con los paros"

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, aseguró hoy que el Gobierno “retoma el diálogo inmediatamente” si los gremios docentes no siguen haciendo paro. Además, advirtió que las huelgas "tuvieron un bajo acatamiento”.

“Sin paros, retomamos el diálogo inmediatamente”, aseveró el ministro, quien encabezó una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, para presentar datos de la prueba Aprender, cuando se cumple hoy la primera jornada de un paro de 48 horas convocado por CTERA y que culminará mañana con una Marcha Federal Docente a Plaza de Mayo.

Bullrich advirtió que “el diálogo tiene que ser muy amplio y abierto, que tienen que ser tolerante y no puede ser intransigente, Y tiene que estar basado en la verdad porque cuando se dice que no hay un salario docente mínimo fijado no es verdad, porque hoy es de 9.672 pesos, un 72 por ciento más que en el momento que asumió Macri la Presidencia”.

En tanto, el titular de la cartera educativa aclaró que “el gobierno nacional no tiene protagonismo en la negociación” con los gremios, ya que, en esas tratativas, “cada provincia paga lo que puede pagar”.