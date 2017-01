Causa de los sobres: horas decisivas para tres excomisarios

El Tribunal de Casación deberá resolver un habeas corpus presentado por la defensa de los extitulares de la Segunda, Sexta y Duodécima. Uno de los abogados también solicitó la excarcelación de sus defendidos

La sala de feria del Tribunal de Casación bonaerense resolvería hoy el pedido de libertad de tres de los ocho excomisarios involucrados en la causa de los 36 sobres hallados con 153.700 pesos en la sede de la Departamental de La Plata el 1º de abril del año pasado.

El habeas corpus presentado por el abogado Daniel Mazzochini, quien representa a Raúl Frare, Julio Sáenz y Sebastián Velázquez (extitulares de las comisarías Duodécima, Sexta y Segunda, en ese orden) y a la familia del fallecido Federico Jurado, cuestiona el fallo de la sala V, que el 6 de diciembre último mediante un fallo dividido dictaminó la inadmisibilidad de los recursos presentados por los defensores y giró la causa a la Cámara de Apelaciones para que lo resuelva.

Días después, los camaristas de la sala III rechazaron los planteos porque en la primera resolución que emitieron se avalaron los pedidos de detención, pues se consideró que “se abastece el doble conforme”. “Las medidas cautelares tienen como fin evitar peligros procesales y, por lo tanto, no hay efecto suspensivo en las mismas y pueden ejecutarse inmediatamente”, expresaba la resolución.

Los jueces que deberán resolver el planteo son Jorge Hugo Celesia, Carlos Ángel Natiello y, como Martín Manuel Ordoqui se excusó, su lugar fue ocupado por Ricardo Borinsky. En el escrito se cuestiona el “cambio de criterio” de uno de los magistrados con respecto al tratamiento en dos causas de impacto mediático.

Pedido de excarcelación

En una segunda presentación, realizada el viernes último ante el Juzgado de Garantías Nº5, Mazzochini pidió la excarcelación para Frare, Sáenz y Velázquez. El escrito se enmarca en lo sucedido la semana pasada en la Unidad Penal 9 de La Plata, donde falleció el excomisario de la Seccional de Villa Ponsati, Federico Jurado.

Para el letrado, no están garantizadas las condiciones de detención a la vez que reiteró que la muerte de su cliente no fue natural. Por ello, había solicitado que se investigue el hecho como posible homicidio. “Tenía 45 años, no tenía problemas cardíacos, siempre que suceden estas cosas dicen que es muerte natural ¿Cómo una persona que está bien físicamente puede tener una muerte así?”, afirmó.

Darío Camerini (exjefe de la Jefatura Departamental), Roberto Carballo (segundo jefe), Walter Skramowskyj (secretario), Ariel Huck (jefe de Operaciones), Raúl Frare (Villa Elisa), Sebastián Velázquez (Segunda) y Julio Sáenz (Tolosa) están detenidos acusados de los delitos de asociación ilícita, en concurso real. En tanto, los camaristas no avalaron los pedidos de imputación por los delitos de “concusión e ideal con recepción de dádivas”.

A requerimiento del fiscal del caso, Marcelo Martini, el 21 de diciembre último la jueza Marcela Garmendia les dictó la prisión preventiva a los excomisarios, quienes se encuentran alojados en distintas unidades penitenciarias.

La preventiva fue apelada por los abogados que representan a los exjefes departamentales, Christian Romano y Oscar Salas, y deberá ser resuelto por la sala II de feria de la Cámara de Apelaciones. Asimismo, los letrados solicitaron el arresto domiciliario para sus defendidos, tras lo cual la jueza ordenó que se les realicen pericias psicológicas y ambientales, que concluirán en los próximos meses.

Convocan a una marcha por la muerte de Jurado

Por la muerte del excomisario Federico Jurado, ocurrida el jueves pasado en la Unidad Penitenciaria Nº 9, familiares de policías bonaerenses organizaron una marcha a las fiscalías platenses.

De acuerdo a lo difundido en las redes sociales, hoy a las 11 de la mañana se juntarán en 7 y 66, para caminar desde allí hasta los tribunales de 7, 56 y 57.

“Es en memoria de nuestro compañero Federico Jurado, quien fue una de las tantas víctimas del poder político y judicial que nunca nos defiende”, anunciaron. Aclararon que la convocatoria es a una marcha “pasiva y en silencio”.

Cabe destacar que por cuestiones periciales aún no fue entregado el cuerpo del excomisario a su familia para realizar el servicio velatorio.

Se vienen más indagatorias

Una vez que las distintas salas resuelvan los pedidos realizados por los abogados de los imputados en la causa de los sobres, el expediente será devuelto a la fiscalía de Marcelo Martini.

Como anticipó diario Hoy, el representante del ministerio público tiene previsto tomarle indagatoria al extitular de la comisaría Cuarta, Juan Retamozo, que no se presentó en las ocasiones en que se realizaron los peritajes caligráficos.

Además, será indagada la oficial administrativa de la sede Departamental de La Plata, María de los Angeles Ramírez, imputada por presunto encubrimiento en favor del resto de los sospechosos. Con la causa en mano, el fiscal pediría la elevación a juicio.

La causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de asociación ilícita comenzó a raíz de una denuncia anónima, que derivó en la fiscalía a cargo de Martini. El funcionario judicial ordenó un allanamiento en la Departamental, realizada por Asuntos Internos, donde se encontraron sobres con dinero y nadie explicó su procedencia.