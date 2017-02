Confirmado: Macri redujo el presupuesto para la lucha contra la violencia de género

Organizaciones sociales presentaron un amparo ante la Justicia para que declare inconstitucional el recorte a casi la mitad del presupuesto asignado por el Congreso Nacional al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), y para el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de

Género (PNA). Dicha reducción fue dispuesta por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y desmentida por el Presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa que realizó el día jueves.

“El presupuesto aprobado es el que estamos ejecutando y también tenemos un compromiso inédito en la historia de la Argentina en la batalla contra la violencia de género”, expresó Macri en su exposición. Sin embargo, en noviembre del año pasado, durante el debate parlamentario de la Ley de Presupuesto 2017, diversas organizaciones sociales protestaron por los bajos fondos destinados a la protección de mujeres y niñas afectadas por la problemática.

Otro grave “error”

El Presupuesto 2017 amplió los recursos para el Consejo Nacional de las Mujeres a $116,5 millones, y le destinó otros $47 millones al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género. Aunque, mediante la decisión administrativa en la que se plasmó el Presupuesto, publicada en enero, la Jefatura de

Gabinete de Ministros redujo los valores asignados que se habían presentado en un primer momento en el proyecto de Presupuesto del oficialismo. Tras las denuncias de las organizaciones civiles, el Consejo Nacional de las Mujeres emitió un comunicado en el que dijo que lo publicado era un error y que cuentan con los fondos necesarios.

“Si la eliminación de estos fondos fue producto de un error, debe ser rectificado con las formalidades propias de las normas, con una nueva decisión administrativa de fecha posterior que se publique en el Boletín Oficial. Al día de hoy, y habiendo transcurrido un mes, eso no pasó”, señaló Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y agregó que “hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que esos fondos no parecen estar garantizados”.