Informe exclusivo Todo en Uno (A24)

Crece la polémica por la continuidad de Piqué en el Municipio





Ayer, en el programa Todo en Uno, concejales y el abogado de la familia de la joven ahogada en la Fiesta de la Muerte criticaron a Julio Garro. Lo hicieron responsable de violar la ley al confirmar a un funcionario imputado. Reclaman acciones contra la corrupción

El secretario de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa por el fallecimiento de la estudiante de Periodismo, Emilia Uscamayta Curí, en la fiesta clandestina de Melchor Romero. Pese a esto, el intendente de La Plata, Julio Garro, lo confirmó en el cargo quedando fuera de la ley.

Ayer, en el programa Todo en uno, que se transmite por A24, se emitió un esclarecedor informe donde se vio que los cabos sueltos en la investigación del caso de Emilia son graves: la fiesta era de público conocimiento y el mismo Municipio reconoció haber sido notificado sobre su realización. Pese a ello, no fue clausurada. Lo más escandaloso es el silencio cómplice de Garro, que va en contra de los propios principios estatutarios de Cambiemos y de la labor que se lleva adelante en las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Por un lado, el Presidente supo apartar a Juan José Gómez Centurión ante el menor indicio de corrupción en la Aduana. Por otro lado, la gobernadora bonaerense solicitó la renuncia de todos los funcionarios implicados en irregularidades en la Lotería de la Provincia. El intendente parece hacer hecho caso omiso a esto y mantiene en el cargo al cuestionado secretario de Seguridad, Piqué. En ese mismo sector, se de­sempeña Sergio Maydana, actualmente prófugo e investigado por el Doble Crimen de Gorina.

El abogado de la familia de Emilia Uscamayta Curí, Adrián Rodríguez, explicó en Todo en uno que “la causa judicial recién está dando sus primeros resultados, pero todavía falta investigar a varios funcionarios que estuvieron en el momento en que la fiesta se desarrollaba y no cumplieron con su función, que era clausurar la fiesta”. Desde Cambiemos salieron a criticar el accionar de Garro. La concejal Florencia Rollié sostuvo que no hay señales de que se haya iniciado un sumario administrativo respecto a las responsabilidades de los funcionarios municipales sobre la trágica fiesta y que es necesario que se recorra esta vía. Al no iniciar el sumario, nunca deslindó responsabilidades por lo ocurrido ni investigó a sus funcionarios, lo que hace que el máximo responsable de la tragedia termine siendo él.

Por su parte, el concejal Guillermo Cara explicó que desde “el 2 de enero mismo venimos bregando porque haya explicaciones del caso, hay varias responsabilidades en términos institucionales y políticos, se sabía que la fiesta se iba a llevar adelante, en las mismas redes sociales se habló de que estaba todo arreglado con Control Urbano del Municipio para poder hacerla”.

Otra cuestión que complejiza aun más la situación de Garro es el incumplimiento a la ley. Según lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, cuando hay un funcionario implicado por la Justicia en algún delito público, debe ser separado de su cargo. El intendente Garro, al confirmar y no suspender a Piqué de su puesto como secretario de Seguridad, lisa y llanamente va en contra de lo que dice la ley, por lo que sería pasible que el jefe comunal sea acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.