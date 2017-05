Entrevista en C5N

Cristina Kirchner convocó a “la unidad” y le abrió la puerta a su posible candidatura

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, manifestó anoche en una entrevista para el canal C5N que se siente “con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo nacional, popular, democrático que permite que esto no se desmadre”. La dirigente peronista afirmó que quiere “construir la unidad” de los sectores afines para “poner límites a Macri”, y aseguró que “si es necesario que yo sea candidata, lo soy”.

“No voy a ser parte del dispositivo de la derrota popular ni de una estrategia que tienda a dividir”, aseguró. “Lo que es fundamental es construir una propuesta en la que los dirigentes se sienten a defender a la sociedad”, opinó la líder kirchnerista.

“Voy a jugar el rol que me corresponde: lograr que se construya la unidad en base a una propuesta. Necesitamos que haya gente que se siente en las bancas y no tenga miedo a los carpetazos”, manifestó la exjefa de Estado.

La dirigente social y política realizó además un duro análisis de las políticas que tomó Cambiemos, y aseguró que “esta historia de la iniquidad que genera violencia yo ya la viví. No quiero esto, no quiero que los pibes salgan de caño porque no tienen oportunidad, porque piensan que la sociedad opina que ellos no valen nada”, sostuvo. “Las coordenadas pasan hoy por reordenar una economía que ha sido desordenada y caotizada por este gobierno”, afirmó la exmandataria.

Manifestando que “la gente ha sido estafada”, Cristina dijo que “no sucedió nada de lo que preveían y tengo temor de que esta política brutal de ajuste no pueda ser reencausada”. Al respecto, la líder política afirmó que “tiene que haber un plan de revisión para ver a dónde fue la plata del endeudamiento. Tienen que explicar que se hizo con eso. Me temo que otra vez tengamos el problema de la deuda externa que tuvimos desde la dictadura hasta 2003”.

“Ladrónima”

CFK criticó duramente las políticas del actual Gobierno y afirmó que “se ha duplicado una inflación que veníamos bajando”. La exjefa de Estado hizo especial hincapié en denunciar la complicidad de los actuales funcionarios con los empresarios que ponen los precios en el país, cuestionándose cuánto pueden controlarse “si tenés de secretario de Comercio al dueño de la una de las cadenas de supermercados del país”, en referencia a Miguel Braun.

La dirigente peronista aseguró que a La Anónima, que es la cadena de supermercados de la familia Braun, “en Calafate le dicen

Ladrónima”. La firma se ganó ese mote hace varios años, y la expresidenta aseguró que no solo se abusan con los precios sino que suelen poner los envases en las góndolas con un período de fecha de vencimiento de “cinco días”. En Santa Cruz, afirmó, “hay alimentos que se exportan a Chile y están allí a mitad de precio de lo que se cobran acá”.

“Hay que decretar una emergencia, alimentaria, tarifaria y laboral y agregaría una emergencia farmacológica. El aumento de los medicamentos es exponencial y afecta a los jubilados y pensionados”, advirtió. “Hay que intervenir toda la cadena de valor, desde el productor hasta la góndola. Bajando impuestos no se bajan los precios, eso es mentira”, aseguró la exmandataria.

Denuncia a la Justicia

“La injerencia del Gobierno en la Justicia es descarada. Hay peleas descaradas, hay bandas del Gobierno que se están disputando la Justicia”, aseguró. “Lo que vemos hoy en materia de inteligencia del Estado, me da la sensación de que son bandas que se están disputando espacios en la Justicia y en los sectores de inteligencia”, advirtió la expresidenta.

Sin dar nombres de las personas que estarían compitiendo por dichos sectores de poder, la dirigente social sostuvo que “están en los diarios”. “Ahora la desaparición no es física, es a través de lo mediático y lo judicial”, concluyó.