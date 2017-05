Convocó a la unidad del peronismo

Cristina Kirchner: "Si es necesario que sea candidata, lo soy"

La ex presidenta Cristina Fernández dio pistas sobre si será o no candidata en las próximas elecciones, al advertir que lo será "sólo si es necesario para darle mayor cantidad de votos" al espacio que lidera.

"Si es necesario que sea candidata, lo soy. Pero sigo diciendo que está claro que después de todo los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto de si voy a ser candidata a diputada o senadora. Sería tonta suponer que estoy atrás de un cargo de senador o diputada, pero hay responsabilidades históricas. Hay que construir la unidad", advirtió.

En ese sentido, manifestó a C5N que "siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal", sintetizó, pero agregó que "si de repente visublizan que hay otro candidato que pueda garantizar el triunfo y ponerle límites a este gobierno, bienvenido sea".

Por otro lado, advirtió esta noche que "algunos legisladores del Frente para la Victoria no estuvieron a la altura de las circunstancias, o de lo que la gente esperaba de ellos".

"Traición es una palabra demasiado fuerte, divisoria de aguas. Diría que no estuvieron a la altura del contrato electoral que firmaron, no conmigo" sino con la sociedad, dijo la ex mandataria a C5N.

Sin nombrarlos, señaló que esos legisladores "tal vez pensaron que era lo mejor (votar las leyes del Gobierno), tal vez ahora se dan cuenta de que no estuvieron muy bien, pero a esta altura no puede haber equivocaciones", advirtió.