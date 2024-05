Cuota sindical: llegó a la Justicia la pelea entre UTA y empresas

Mientras se continúa agravando la situación económica del país en los distintos sectores, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y un grupo de empresas de colectivos comenzaron una disputa judicial por el cobro de la cuota sindical y otras dos retenciones de los sueldos a los trabajadores. La UTA, el gremio que nuclea a los empleados, denunció que un grupo de compañías no hacen el descuento que establece la ley, mientras que las empresas dicen que no lo hicieron en los casos de los trabajadores que no dieron su consentimiento.

La pelea está en que las dos partes plantean que su postura se basa en el contexto del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía que dictó en diciembre pasado el Gobierno nacional de Javier Milei. Las empresas señalan que el decreto establece que la retención ya no es compulsiva, sino que tiene que contar con la aprobación de cada trabajador. Mientras que la UTA sostiene que ese artículo del DNU está dentro del capítulo laboral que está suspendido por la justicia del trabajo y actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y se trata de un conflicto que tiene como eje el financiamiento del gremio y por el cual, en los últimos cuatro meses, dejó de recaudar mil millones de pesos.

Tanto la UTA como un grupo de 63 empresas de colectivos del AMBA hicieron presentaciones en la justicia laboral. Se trata de dos acciones declarativas de certeza con pedidos de medida cautelar para que los tribunales resuelvan qué postura debe primar. Las causas quedaron a cargo del juez José Ignacio Ramonet.