Entrevista a Daniel Gollán, exministro de Salud de la Nación

“El macrismo prepara el camino para las privatizaciones”

Así lo afirmó a este diario el exministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán. Además, el exfuncionario sentenció que las autoridades nacionales están preparando “un segundo megaajuste” y que el Gobierno, en última instancia, “busca el gerenciamiento privado de los hospitales públicos”

El plan económico que lleva adelante el Gobierno despierta profundas críticas en diversos sectores de la población, los cuales entienden que la administración nacional solo se preocupa por un pequeño grupo económico, dejando de lado a la enorme mayoría de la ciudadanía, que debe subsistir con menos de 10.000 pesos mensuales.

En diálogo con este medio, el exministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, fustigó el modelo implementado por el macrismo por “seguir el camino de los años 90”. Además, reprobó el sistema de salud que busca instrumentar el oficialismo, a la vez que anunció una etapa próxima de restricciones, tras las elecciones legislativas de octubre.

–¿Cómo ve el sistema sanitario que lleva adelante el Gobierno nacional?

–Este Gobierno se escuda en el interesante nombre de la “cobertura universal de salud” y en la búsqueda de una agencia de tecnología sanitaria, conceptos que serían sanos pero que se encuentran absolutamente distorsionados, para construir exactamente lo contrario. Con esta cobertura de la que habla el Gobierno, en realidad aparecerá lo que se define como una canasta básica de prestaciones. Cualquier persona que vaya al hospital, por encima de esa canasta, va a tener que pagar sus prestaciones, los medicamentos. Buscan generar un sistema de gerenciamiento privado de los hospitales públicos.

–¿Cree que el macrismo busca un nuevo sistema de privatizaciones en el país?

–Ya vivimos esto, no es nuevo. El proceso de achicamiento de la economía, la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo, la caída de empresas nacionales, todo eso va generando un deterioro de lo que se recauda para mantener las obras sociales. También para mantener la Anses, por eso están abriendo el paraguas diciendo que probablemente congelarán los salarios, porque no van a alcanzar los fondos de la Anses. Luego vendrán las privatizaciones. Están planteando lo mismo para la salud, las escuelas y la Anses: privatizar. El de Macri es un gobierno que prepara el camino para las privatizaciones.

–¿Piensa que se viene un nuevo ajuste en el país?

–No tengo dudas de que se está definiendo un segundo megaajuste. Incluso, para después de las elecciones, ya se está anunciando un congelamiento de los haberes del sector público y de los jubilados. Es un círculo vicioso y van a recurrir a recortar y seguir recortando. El macrismo, lo único que hace, es seguir por el camino de los años 90, lo cual nos llevó a los hechos de 2001. Lamentablemente, los que van a terminar pagando las consecuencias son los sectores más vulnerables.

–¿Cree que el de Mauricio Macri es un gobierno de ricos para ricos?

–Es un Gobierno que tiende a favorecer a las grandes empresas, a los sectores poderosos de la economía, a las familias más ricas, agroexportadoras. Por otro lado, está formando parte de los lugares más altos de decisión gente con intereses creados, quizá el mismo Presidente, que está interesado en toda la obra pública a partir de sus empresas. Hace poco fue a China, donde hizo acuerdos que involucran a su propia familia, algo inconcebible.

–¿Por qué cree que sucede esto?

–Tenemos a un señor como Mario Quintana que está operando dentro del área de la salud para quedarse directamente con un negocio muy importante de la cadena de distribución de medicamentos a través de la cadena Farmacity, de la cual es el principal accionista. La realidad es que ya no dirimimos problemas que tienen que ver solamente con el tema de favorecer a un sector económico, sino a empresas propias de ciertos funcionarios, dando forma a una situación que está absolutamente reñida con la ética pública. Sin embargo, todo se resuelve gracias a la acción de una señora que está en la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien propone que no firme el interesado, sino un subalterno. Realmente, esto no se vio nunca. Así estamos.

El PAMI y una crisis sin fin

Desde su creación, el PAMI ha sido usado por los diversos gobiernos como una caja para hacer política, dejando al organismo en una total desprotección. En otro de los tramos de su charla con diario Hoy, Daniel Gollán criticó el proceder del macrismo respecto a la obra social.

Para el exministro de Salud, “el sistema del PAMI se sostiene con los aportes de los salarios. Es un porcentaje que aportan los activos en el caso de los jubilados y, en el caso de las obras sociales, los patrones y los trabajadores. Si el sueldo va quedando atrasado respecto a la inflación, lo que se recauda alcanza para menos, con el agravante de que si la inflación de 2016 fue del 41%, los productos médicos subieron un 70%”.

Gollán agregó: “En este marco de modelo económico, no hay solución. Mes a mes crecerá la crisis con la progresiva disminución de la recaudación. Por lo tanto, van a estar proponiendo nuevos ajustes, que indefectiblemente los van a pagar los abuelos de sus bolsillos mientras puedan, porque los que cobran la mínima no van a poder comprar los remedios”.