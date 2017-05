El presidente del PAMI dijo que se harán “todos los ajustes necesarios”







Sergio Cassinotti se refirió así a los nuevos convenios de la obra social con los prestadores y las farmacias. Sostuvo, además, que prevén reducir el déficit de la entidad a la mitad. Los jubilados volvieron a manifestarse por la baja en la calidad de la atención

Jubilados y pensionados se movilizaron ayer hacia las puertas de la sede del PAMI en Capital Federal “contra el ajuste que están realizando en el instituto”, según expresaron.

“Reclamamos los $3.000 más que dice el Presidente Macri que ganamos, ya que no-sotros cobramos un haber mínimo de $6.300 y él dijo que es de $9.300”, sostuvo uno de los manifestantes, en relación a las declaraciones que hizo el jefe de Estado en un programa televisivo.

Al mismo tiempo, durante una visita a nuestra ciudad, el presidente de la entidad, Sergio Cassinotti, afirmó ayer que harán “todos los ajustes necesarios para que esto funcione”.

“Acá hay que dejar a la cabra viva y al lobo satisfecho. Y a veces es difícil dejar a la cabra viva”, declaró en referencia al endeudamiento que acarrea la obra social, que según sus estimaciones asciende a “más de $10.000 millones, con un déficit de otros $10.000 proyectados para 2017”.

En ese sentido, el ex-CEO de la Cámara Argentina de Droguerías aseguró que tiene “la necesidad imperiosa de reducir los $10.000 previstos a fin de año a $5.000” aunque negó estar tomando “una variable de ajuste”.

Sistema per cápita

Cassinotti se refirió, además, al nuevo convenio con los prestadores, que establece el pago del PAMI de un monto fijo por afiliado para los centros de atención de $426 y que, según denuncian defensores de la tercera edad, está generando un retraso de entre tres y cinco meses en el otorgamiento de turnos.

“A mí el sistema capitado no me gusta y me cargan bastante porque lo tuve que imponer a los dos días de asumir en PAMI”, dijo el titular del instituto, quien manifestó que no pretende “salvar” al organismo “ni con el cambio prestacional, ni con el ajuste de medicamentos, ni con ninguna de las otras 28 medidas que tomé al asumir”. “Intento hacer un sistema que se sostenga”, agregó, al tiempo que pidió que “le crean”.

La deuda con los hospitales

Sobre la deuda que el instituto de servicios sociales mantiene con los hospitales públicos, el titular de la entidad aseguró que la obligación “será reconocida y vamos a hacer planes de pago para cancelarla. Nadie va a dejar de cobrar un mes”.

“O se abona deuda o se adelanta un anticipo de cápita, pero todo el mundo va a tener la continuidad de pago”, afirmó.