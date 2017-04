Elisa Carrió reveló que no será candidata en la Provincia de Buenos Aires

La diputada nacional Elisa Carrió participó ayer del programa televisivo de Mirtha Legrand y, tal como se esperaba, habló de su futuro político de cara a las elecciones legislativas. La líder de la Coalición Cívica señaló que no será candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires y sembró dudas respecto a su participación en la Capital Federal.

La legisladora realizó un juego de suspenso durante el tradicional programa de los almuerzos y evitó dar definiciones de entrada sobre su decisión a futuro para después relatar que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el asesor presidencial Jaime Durán Barba no querían que compitiera en territorio bonaerense y, por lo tanto, había decidido no modificar su dirección de residencia formal.

“Mi domicilio es la Capital, pero podría probar la residencia en la Provincia y tendría que cambiar el domicilio legal. He decidido que no lo voy a hacer porque María Eugenia no desea que yo sea senadora. Sostener al gobierno de Vidal es lo más importante”, indicó la diputada.

“Ella decidió que la Provincia de Buenos Aires sea solo de ella. Tengo que respetar la decisión porque es una gran gobernadora”, consideró. Además, sostuvo que “Durán Barba cree que no tengo que ser candidata en territorio bonaerense”.

Carrió se refirió también a su estado de salud y, en ese sentido, dijo que encarar una campaña en Buenos Aires habría representado un “sacrificio enorme”. “Fue una liberación que no quiera”, afirmó, aunque reconoció que “si María Eugenia lo hubiera deseado, habría hecho el sacrificio” . Respecto a su posibilidad de competir en los comicios en el marco de la Capital Federal, Lilita remarcó que no se postulará si siguen las denuncias en su contra. “Que el Presidente le diga a Lorenzetti que deje de denunciar”, solicitó. “Si se alza un proceso contra mí, puede ser que renuncie a mis fueros y a la banca”, insistió.

También pronosticó que “algún día, Macri me va a pedir de rodillas que lo saque al juez”.