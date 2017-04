Facundo Moyano cruzó a Marcos Peña por sus dichos sobre las marchas

El diputado por el Frente Renovador, Facundo Moyano, rechazó las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y advirtió: "Cuando movilizamos, los compañeros comen o toman algo, pero eso no significa que no tengan conciencia".

Facundo Moyano al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien había destacado que en la marcha en respaldo al Gobierno no hubo choripanes. "No puede referirse de manera despectiva a una marcha", porque "tiene que gobernar para todos", advirtió el diputado por el Frente Renovador.

"El Gobierno tiene que valorar todo tipo de movilizaciones porque tiene que gobernar para todos, para los que pararon y para los que no", dijo Moyano en "La noche de Mirtha". "Cuando habló del chori y de gaseosa, me parece que estuvo de más, sobre todo con un funcionario de su envergadura. Lo dijo de manera calma pero despectiva", amplió.

"A pesar de ser sindicalista hace unas semanas, cuando movilizamos, los compañeros comen o toman algo, pero eso no significa que no tengan conciencia", agregó e insistió: "Un jefe de ministros no puede referirse de manera despectiva a una marcha".