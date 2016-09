"Hay dirigentes del kirchnerismo extremo que buscan desestabilizar a Macri"

El titular provisional del Senado, Federico Pinedo, denunció hoy que "dirigentes del kirchnerismo extremo" buscan "desestabilizar" al presidente Mauricio Macri, y aunque admitió que actualmente la Argentina está "pasando por el peor momento", estimó que el año próximo el "crecimiento será del 4 por ciento".

Al apuntar duramente contra referentes del kirchnerismo, Pinedo advirtió que "hay gente que no es democrática y que cree que tiene algún tipo de atribución para decir que si no gobiernan ellos, no gobierna nadie más".

En declaraciones a radio La Red, el senador afirmó que no le "caben dudas que hay algunos dirigentes del kirchnerismo extremo que dicen abiertamente que quieren desestabilizar a Macri" y, en tal sentido, mencionó al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y al ex piquetero Luis D'Elía, entre otros.