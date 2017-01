“Hay peligro de fuga y de entorpecimiento en la investigación”

Así lo afirmó a diario Hoy el fiscal general de Casación bonaerense, Carlos Altuve, al referirse a los policías imputados en la causa de los sobres. Además, adelantó que presentará un recurso entre el jueves y viernes ante la Suprema Corte. Espera que los ministros se expidan sobre el “efecto suspensivo” en la eximición de prisión

El fiscal general de Casación bonaerense, Carlos Altuve, presentará un recurso extraordinario ante la Suprema Corte a fines de esta semana, en contra del fallo de los jueces que liberaron a los ocho excomisarios acusados por “asociación ilícita”, en el marco de la investigación que comenzó el 1º de abril del año pasado, cuando Asuntos Internos allanó la sede de la Departamental de La Plata y encontró 36 sobres con $153.700.

“Lo que quiero es que la Corte marque el criterio que hay que seguir”, sostuvo el fiscal, cuya presentación será realizada entre este jueves y viernes. Argumentó que “no hay solo peligro de fuga sino también entorpecimiento (de la Justicia), porque son delitos en los cuales el imputado, estando en libertad, puede acceder a información de la causa. No son delitos comunes, no es un robo con arma”.

En diálogo con este medio, Altuve comentó que “los imputados pueden caer en algunas de las excepciones que hace el Código, que es el entorpecimiento y el peligro de fuga”, en referencia a la situación en la que se encuentran actualmente los policías Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velazquez, Julio Sáenz y los exjefes departamentales: Darío Camerini, Ariel Huck, Rodolfo Carballo y Walter Skramowskyj, quienes están imputados por “asociación ilícita”, ya que hasta ahora la Cámara de Apelación descartó las acusaciones por “recepción de dádivas, coimas y concusión”.

En cuanto a un eventual fallo de los ministros del máximo tribunal de la Provincia, el funcionario judicial explicó: “La Corte puede llegar a decir que no tenía efecto suspensivo el recurso de Casación, el habeas corpus, y tienen que volver a estar detenidos. Yo no empecé a interpretar el Código ahora, interpuse recurso en casos iguales y me dieron la razón. No es este un criterio nuevo mío. En todas las causas que se planteó esta situación, yo siempre dictaminé lo mismo”.

La figura del doble conforme

Ante la consulta sobre si cree que la Corte dictaminará que la causa debe volver a Casación para resolver el recurso interpuesto por los abogados por el rechazo a la excarcelación, Altuve consideró: “No creo, porque, en definitiva, va a seguir sin estar firme. Lo que quiero que la Corte nos aclare es si el artículo 431 se aplica al tema de eximición de prisión, si tiene efecto suspensivo el recurso. Porque, de todos modos, si resuelven el recurso de Casación, con el criterio de ese Tribunal seguiría sin estar firme. Lo más sano para el proceso sería que la Corte definiera si tiene efecto suspensivo o no, y con eso ya quedarían claros un montón de casos y temas que están pendientes”.

En tanto, y tal como anticipó días atrás este medio, el procurador general bonaerense acompañará la decisión del fiscal general. “Hubo una aplicación incorrecta de la norma y por lo tanto el fallo que benefició a los comisarios está mal. Estuvo bien aplicada la figura del doble conforme y la detención inmediata es correcta”, sostuvo Julio Conte Grand.