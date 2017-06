La Defensoría intentará frenar la suba de la luz para los clubes de barrio

El titular de esa entidad, Guido Lorenzino, informó que se tomarán medidas luego del fallo sancionado por la cámara de San Martín. “Nuevamente exigimos razonabilidad y equidad”, reclamó

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires iniciará acciones para que se detenga el incremento de las tarifas de energía eléctrica que se aplicará a los clubes bonaerenses, luego de que el lunes la Justicia de San Martín avalara los aumentos aplicados por Edenor y Edesur sobre estas instituciones.

En este sentido, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino señaló: “Nuevamente exigimos razonabilidad y equidad en la aplicación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos”, y explicó que en este caso revierte una particular importancia porque “afecta a los clubes sociales, que tienen un rol fundamental en la comunidad”.

Frente a esta situación, Lorenzino reiteró que no es razonable “cargar en los bolsillos de la gente la inversión pública y privada que no se hizo en años”, y confirmó que “acompañará los reclamos de los clubes de barrio y cooperativas que no pueden pagar estas cifras”.

“El esfuerzo que realizan los dirigentes para sostener a las instituciones y poder cumplir con la función social que demandan las personas merece otro acompañamiento de parte del Estado”, remarcó. En esa línea, el defensor del Pueblo se mostró “preocupado por el daño en la comunidad que pueden producir las políticas que buscan aumentar los servicios a los sectores más desprotegidos”.

Ante este panorama, se espera que en las próximas horas la Defensoría inicie acciones para garantizar el fomento, la promoción y el sustento económico y financiero de los clubes de barrio y de pueblo, dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de que puedan mantener el desarrollo de sus actividades deportivas, culturales y sociales.

La Sala Primera de la Cámara, con las firmas de los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas, declaró el lunes “abstracto” el reclamo de los clubes contra el primer tarifazo, de principios de 2016, considerando que desde febrero pasado está vigente otro cuadro que es superior al anterior.

Por ello revocó la medida que permitía a los clubes seguir pagando sobre la base de las tarifas que regían a fines de 2015. “Si se considera que el nuevo cuadro tarifario ocasiona algún perjuicio, deberá ser impugnado en otro proceso”, se indicó desde la Justicia.

La acción judicial había sido presentada de manera conjunta por los clubes Social y Deportivo Las Heras; Deportivo San Andrés; Tres de Febrero; Ferrocarril Mitre; Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester y Sportivo Villa Ballester.

La decisión de la Defensoría está orientada a proteger el desarrollo de las entidades sociales y deportivas, ya que el fallo habilita ahora a que las mismas reciban facturas de luz con valores muy superiores a los que originalmente percibían cuando habían iniciado la acción judicial.

El Estado sigue eliminando subsidios a la energía

Los subsidios del Estado nacional a distintos segmentos del sector energético disminuyeron en mayo un 12,4% frente al mismo mes del año pasado, con lo cual la baja interanual en los primeros cinco meses del año fue del 11,1%, según informó la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).

Al evaluar la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional, la entidad destacó la tendencia descendente iniciada en abril, cuando se observó un recorte del 42% en esos subsidios contra igual mes del año anterior.

En términos nominales, las partidas presupuestarias correspondientes devengaron entre enero y mayo una suma cercana a los $38.100 millones, es decir, $4.700 millones menos que en el mismo período de 2016.

En línea con lo que viene sucediendo con las políticas energéticas desde el comienzo de la gestión del actual gobierno, el jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, Guido Sandleris, afirmó ayer: “Los subsidios en términos reales muestran un fuerte descenso, es lo más ineficiente que teníamos en las cuentas y va a continuar este recorte”.

Revocan fallo que impedía cobrar impuestos en la tarifa eléctrica

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás revocó la decisión del Juzgado de primera instancia de Pergamino, que había decretado una cautelar que ordenaba al fisco abstenerse de percibir los impuestos de la tarifa eléctrica.

La medida dispone que los usuarios que habían iniciado esa demanda vuelvan a abonar los tributos que acompañan al consumo de energía eléctrica y que contribuyen a determinar el monto total de la factura.

Los camaristas Marcelo Schreginger, Cristina Valdez y Damián Cebey, si bien reconocieron la legitimación que había sido planteada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, señalaron que la cuestión requiere mayor debate y que, a su vez, la cautelar decretada afecta el interés público.

“Respecto de la grave afectación del interés público, esta debe ser ponderada en función de la periodicidad del presupuesto y los montos proyectados, parámetros que, por su magnitud, ya promediando el año, suponen una previsión temporal razonable a la hora de determinar la inmediatez de una medida provisoria y el impacto sobre la afectación de los recursos involucrados”, señalaron los jueces.