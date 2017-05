Nuevo escándalo involucra a la empresa que controla las licencias docentes



















Su dueño habría realizado aportes económicos que sirvieron para que el camarista Eduardo Feiler participara en un rally y en una carrera de autos de colección. Los vínculos son investigados en el Consejo de la Magistratura. El juez arrastra pesadas denuncias por enriquecimiento ilícito

Un nuevo escándalo involucra a la firma Dienst Consulting, que tiene a su cargo el contralor de licencias docentes en la Provincia de Buenos Aires y que, tal como lo viene informando diario Hoy, sumó contratos millonarios de la mano del macrismo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Registro Nacional de Armas) y en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Concretamente, en el Consejo de la Magistratura de la Nación investigan los nexos de esta empresa con Eduardo Freiler, un camarista federal vinculado al kirchnerismo que arrastra denuncias por enriquecimiento ilícito y que estaría a punto de ser sometido a un jury por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura. Según pudo saber este diario, el dueño de Dienst Consulting le habría pagado a Freiler distintas participaciones en carreras de autos.

En el año 2015, según publicó el diario Clarín, el magistrado habría participado en el Rally de las Bodegas en Mendoza y de la Gran Carrera del norte. Ambas competencias tienen una inscripción de no menos de 30.000 pesos. El trayecto de Mendoza la corrió con un Mercedes Coupe 1988, que cuesta unos 40.000 dólares porque es un auto de colección. Por otra parte, en el Rally de la Montaña que también se realizó ese año en Córdoba apareció Eduardo Freiler anotado para correr con un Porsche 912, otro auto también de colección.

Según pudo saber este medio, el titular de Dienst también habría comprado una moto de agua para Freiler. A ello se le suma que existirían datos en Personas Jurídicas que corroborarían esta estrecha relación. Por eso, días atrás, en la comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura se aprobó pedir informes a los registros de la Propiedad de Capital Federal y Provincia sobre el camarista y sus familiares más cercanos. El requerimiento abarca los últimos 15 años. Entre las 28 medidas de prueba, figura un pedido a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre sociedades donde figuren los investigados, y destaca los casos de Minning Pride SA y la mencionada Dienst Consulting SA.

En tanto, ayer, una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en el diario La Nación reveló que Freiler compró un vehículo de alta gama -una cupé Mercedes Benz C 250 Blue Efficiency, color negro- en enero de 2013. La adquirió en Automotores Juan Manuel Fangio SA, que aceptó el pago de su valor en parte al contado y el resto con doce cheques mensuales de poco menos de $ 7000 cada uno. Esos cheques, sin embargo, no los libró Freiler. Salieron de la fábrica de pastas de La Plata llamada Establecimiento DF SA y los firmó su dueño, Raúl Alberto Mingini, un empresario oriundo de Mar del Plata y radicado en nuestra ciudad que acumuló varios tropiezos con la Justicia, pero que salió beneficiado de un expediente vinculado a lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que había intervenido Freiler.

Consultado por quién le dio los cheques, Freiler respondió: “Es un amigo de bastantes años, un amigo de La Plata, pero no lo quiero mandar al frente”. Ante la insistencia del entrevistador, reconoció que se trata de Mingini, dueño del Grupo DF, aunque prefirió no hablar más del asunto. “Yo estoy tratando de salir de esto (por el proceso en el Consejo de la Magistratura) y ahora esto... no es necesario”, se excusó.

La firma, en la mira

Dienst es una empresa que se formó en la ciudad de Bahía Blanca y que se quedó con el control de las licencias médicas a través de una contratación directa en el año 2009. Pese a las cifras millonarias pagadas por el Estado bonaerense, los niveles de ausentismo, vinculados en parte a la falta de controles, fueron en constante crecimiento a punto tal que actualmente llegan al 17%, por encima de la media nacional.

El directorio de Dienst está encabezado por el médico Guillermo Daniel Martin, a quien siempre se le atribuyeron lazos con sectores políticos de la Sexta Sección Electoral bonaerense. Los nexos atravesarían distintos partidos, desde el kirchnerismo hasta el macrismo.

Finocchiaro: “Hay que aceitar los controles”

Ante una consulta de diario Hoy, el titular de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, se refirió a la cuestionada empresa Dienst Consulting.

“La verdad es que la compañía está hacien­do los controles de las licencias docentes y lo que falta es aceitar esos controles. Cuando usted tiene un 17% de ausentismo en las escuelas de gestión estatal, contra un 5% en las instituciones de gestión privada teniendo las mismas normas que las regulan, hay algo que está fallando y que hay que mejorar. Acá el problema es que hay un abuso de determinadas licencias, porque de lo contrario no se explica. ¿Qué quiere decir?, ¿que los docentes de las escuelas privadas se enferman menos? Ese abuso lo comete una minoría, porque quiere decir que hay un 83% de docentes que sí trabajan, que van a las aulas y que están enseñando”, dijo el funcionario.

“Esta prestataria no cuida al trabajador”

Susana Mariño

Secretaria general del Soeme Provincia de Buenos Aires

“Esta prestataria no cuida la salud del trabajador y además funciona en malas condiciones, perjudican a la salud. Quien habla lo ha visto, que atienden a los compañeros en malas condiciones, porque son lugares que no son aptos para atender a los trabajadores con problemas de salud porque no hay espacio suficiente, tienen que hacer colas en la calle los días de frío y lluvia y demás. Nos sale mucho dinero y no nos presta un servicio como corresponde. Por eso vamos a denunciar que esta prestataria de salud no cuenta con los requisitos necesarios para, valga la redundancia, cubrir las necesidades de la salud de los trabajadores. Desde el Soeme venimos denunciando a esta prestataria desde hace años”.

“Es una firma absolutamente cuestionada”

María Laura Torre

Secretaria gremial de Suteba

“Dienst Consulting es una empresa absolutamente cuestionada por el servicio que le presta a los docentes, ya que ni siquiera tenemos médicos a domicilio los educadores. Nosotros tenemos muchas denuncias realizadas contra esta empresa porque no tenemos médicos a domicilio, tenemos muchas denuncias por no brindar un servicio como corresponde, inclusive muchas veces de malos tratos, y la verdad que a esto nosotros siempre lo hemos denunciado y lo hemos querido modificar con propuestas que hemos presentado”.

“Dienst Consulting no controla para nada el ausentismo”

René Cruz

Secretario adjunto de la FEB

“Nosotros venimos cuestionando desde hace años el funcionamiento de esta empresa. Por eso nos llamó la atención la extensión del contrato por parte de este gobierno, cuando lo primero que hicimos cuando asumieron fue decirles que pongan el ojo en Dienst Consulting porque no controla para nada el ausentismo.

Sinceramente, lo primero que debe hacer el gobierno es controlar a quien contrata y lo seguimos reclamando”.

Quejas por el mal servicio de la controvertida compañía

Los mayores perjudicados ante las deficiencias de la prestataria médica son los educadores, quienes deben solicitar en las oficinas de atención, ubicadas en calle 50 entre 10 y 11, las licencias en casos de enfermedad. Diario Hoy dialogó con algunas personas que cuentan su experiencia con la firma.

La voz de los perjudicados

Patricia

Docente

“No estoy conforme con el funcionamiento de la empresa, porque es demasiado complicado. Tuve que ir por un familiar que está internado en Coronaria, de ahí debí dirigirme a otro lugar en 42 y 50, llamando por teléfono, y después vine acá. El día me lo dieron, pero es un poco complicado.

Más agilidad tienen que tener, no pasar de acá para allá los pedidos”.

Valeria

Docente

“El sistema es complicado en la cuestión de las licencias, la forma en la que esta gestionada, porque además de que te sentís mal o estás enfermo tenés que esperar, y es un trastorno. El Poder Judicial y la Universidad tienen otras formas muchísimo más cuidadas.

A mí me parece que el Estado debería tener la capacidad de hacerlo, como se gestiona en otros lugares. De todas maneras, también el Estado es deficitario en algunas circunstancias. Pero considero que sí, que no deberíamos tercerizarlos. El Estado debería hacerlo”.

Constanza

Docente

“En mi caso, vine a pedir la licencia, esperé un tiempo considerable y la atención fue amable. Las veces que me he tomado licencia han sido pocas. Se complica cuando hay mucha gente en pleno invierno, porque estamos todos engripados y tenemos que esperar para que nos atiendan”.

Marcela

Docente

“Estoy sumamente angustiada, porque yo vengo acá por una cuestión de mobbing (acoso laboral). No es cualquier cosa, es una cuestión que me pasó en la escuela. Y me están poniendo de alta cuando yo estoy muy mal. Vengo a hablar con la persona que me tiene que dar una explicación y me dice alegremente que me va a atender mañana. ¡¿Cómo quieren que esté yo?!

No estoy en condiciones de volver, no por mi vida personal, porque es hermosa, sino por gente de la escuela que no se hace cargo de nada, que hace 15 años me viene maltratando, no importa si soy eficiente o no. No quiero hablar más porque estoy muy angustiada”.

Rita

Docente

“Este servicio debería ser prestado por el Estado, porque estamos peor que cuando era estatal. La prestataria tendría que ser estatal. A veces son horas y horas esperando y se hace muy largo”.